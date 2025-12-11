El Museo de la Ciudad reivindica la figura de Manuel Benedito con una muestra que invita a conocerlo "de otra manera"

Autorretrato con 'La vuelta del trabajo', de Manuel Benedito. - AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciudad reivindica la figura del pintor valenciano Manuel Benedito en una muestra que reúne un total de 65 obras --50 pinturas y 15 dibujos-- que permiten conocer al artista "de otra manera" en el marco del 150 aniversario de su nacimiento.

'El pintor y los modelos' se ha presentado este jueves en el Museo de la Ciudad y ha contado con la presencia del director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, así como del presidente de la Fundación Manuel Benedito, Luis de la Peña, y el comisario de la muestra Pascual Masiá.

La exposición --que se podrá visitar desde hoy hasta el mes de marzo-- se divide en tres espacios en los que se muestran los retratos de personalidades de la época como la valenciana Concha Piquer o la bailarina Cléo de Mérode; los procesos de creación de grandes composiciones como 'El infierno de Dante' --nunca antes expuesto-- o 'La vuelta de la montería', y obras de su estancia en Holanda que fueron aclamadas por la crítica.

El comisario de la muestra ha puesto en relieve la implicación del Consorci de Museus y ha recordado que en 2005 se hizo una exposición antológica sobre Benedito pero que, en esta, se ha querido enseñar la obra del artista "de otra manera".

De este modo, la exposición propone un recorrido por sus obras a través de una serie de cuadros importantes de su producción, de distintos temas y, junto a ellos, los bocetos y estudios preparatorios, que permiten conocer las diferentes fases del proceso creativo hasta el resultado final.

Destacan entre las obras 'Autorretrato con La vuelta del trabajo' (1905) que se exhibe por primera vez, tras su adquisición por el Museo del Prado en 2024 y que perteneció a una colección particular desde su creación. Asimismo, se exhibe la parte superior del gran díptico Canto VII de la Divina Comedia. El Infierno de Dante que sale por primera vez de la Fundación Manuel Benedito y que se encontraba en el estudio del pintor.

"RELACIÓN DE COMPLICIDAD ENTRE EL PINTOR Y SUS MODELOS"

Entre sus grandes retratos se muestran una serie de dibujos de desnudos de Concha Piquer "que nunca se habían expuesto lo que evidencia la relación de complicidad que se establecía entre el pintor y sus modelos", ha destacado el comisario de la muestra, al tiempo que ha relatado que la artista valenciana "acudió a Manuel Benedito para hacerse un retrato, uno de sus retratos más famosos y que se exhibe también en la muestra".

Para Benedito los retratos fueron una actividad central en su producción a lo largo de su vida (pintó varios cientos). Los bocetos que se exhiben en la exposición permiten conocer "los estudios preparatorios, las tentativas previas, realizadas, a veces con procedimientos diferentes al óleo, las dudas compositivas, la ejecución más libre" y, también, sirven para evidenciar su buena relación y confianza con los modelos.

Asimismo, Pascual Masiá ha incidido en que la muestra permite "reivindicar" un tipo de pintura que "afortunadamente hace ya tiempo que es apreciada, se entiende y hemos abandonado épocas en las que cierto sectarismo no permitía comprender el valor y la complejidad que este tipo de pintura tiene".

"Hay que reivindicarlo, pero no solo a Benedito, hay pintores muy estimables, contemporáneos a Benedito, que tendríamos que poner en más valor", ha manifestado el comisario.

Por su parte, el presidente de la Fundación Manuel Benedito ha agradecido al Consorci de Museus y al resto de instituciones su voluntad por llevar a cabo esta exposición de la que ha confesado estar "francamente impresionado" por "el nivel del lugar que la acoge" y por "la sensibilidad del Ayuntamiento de València".

"EL GRAN DISCÍPULO DE SOROLLA"

"Además de ser una gran exposición se nota el cariño y la especial dedicación de mucha gente a la hora de tener esta gran exposición y la sensibilidad, la coherencia y la belleza en general, que espero que aprecien todos los visitantes", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que Manuel Benedito "no solo era valenciano sino que se sintió a lo largo de su vida como un gran valenciano que nunca perdió de vista su tierra y creo que su tierra lo reconoció en vida" y, ha añadido que la celebración de este 150 aniversario de su nacimiento sirve para demostrar que "también se le sigue recordando".

Igualmente, la secretaria autonómica ha resaltado esta muestra que "permite profundizar en el conocimiento de un pintor que fue determinante para la pintura de comienzos del siglo XX" y que ha sido considerado como "el gran discípulo de Sorolla".

En esta línea, ha remarcado el compromiso de todas las instituciones culturales por "promocionar a los artistas valencianos, a los históricos, pero también a los actuales".

"Nos unimos para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Manuel Benedito y celebrar, a su vez, una de las épocas doradas de la pintura española que cabalga entre los siglos XIX y XX a través de una de sus escuelas más brillantes", ha sostenido

Gran parte de la exposición está compuesta por obras de la Fundación Manuel Benedito de Madrid, que alberga las obras de la que fue su colección particular. Junto a ellas se exhiben varias piezas procedentes del Museo del Prado, de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, del Museo Sorolla, la Colección Banco Santander, el Museo de Bellas Artes de València, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de diversas colecciones particulares.