El Museo Industrial y de la Memoria Obrera de Puerto de Sagunto abre sus puertas el 15 de octubre - AYUNTAMIENTO SAGUNTO

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Industrial y de la Memoria Obrera de Puerto de Sagunto, ubicado en la antigua Nave Almacén de Efectos y Repuestos, abrirá sus puertas el próximo jueves 15 de octubre. En sus tres plantas recorrerá la historia de la siderurgia, la ciudad factoría y la memoria obrera de la capital de la comarca valenciana de Camp de Morvedre, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La ciudadanía podrá conocer el museo en una jornada de puertas abiertas el día de la inauguración y a partir del viernes podrá visitarse de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y también los viernes y sábados por la tarde, de 16 a 19 horas, con entrada gratuita hasta el 31 de diciembre.

Gestionado por la Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt, el museo ocupa una nave construida en 1927 por la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo para almacenar matrices y repuestos de la maquinaria. Tras salvarse del derribo en 1984, pasó a la Fundació en 1994 y en 2007 fue cedida al Ayuntamiento de Sagunto para su rehabilitación, financiada por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento y concluida en 2022.

La producción museográfica ha sido llevada a cabo por Reinadecorazones Cultura de Proyectos SL. La exposición permanente recorre en tres plantas la siderurgia integral, la ciudad factoría y la memoria obrera, con recursos audiovisuales, contenidos en valenciano, castellano e inglés, y audioguías y recursos de lectura fácil gratuitos a través de códigos QR.

Además, reúne piezas de la colección de la Fundació, como un microscopio metalográfico Ernst Leitz Wetzlar de 1924, un nivel óptico de 1918, una centralita telefónica Siemens & Halske de 1921, ropa de trabajo de Altos Hornos de Vizcaya o lienzos de Ricardo Gómez Gimeno; los archivos fotográficos de Manuel Rodríguez Velo y León San Bernardo Soler, custodiados por el Archivo Municipal de Sagunto; testimonios en vídeo del departamento de Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento, y material cedido por el Archivo Histórico Provincial de Teruel, el Euskal Museoa, la Filmoteca Española, el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, el Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Cultura), la Biblioteca Valenciana de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y el Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren.

EXPOSICIONES TEMPORALES

Coincidiendo con la apertura, el museo acogerá dos exposiciones temporales dedicadas a la lucha contra el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo. La Batalla de Sagunt: 1983-1984, comisariada por el periodista José Manuel Rambla junto a los fotógrafos Provi Morillas y José Aleixandre, es una coproducción del Colegio Mayor Rector Peset y del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Valencia y de la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento de Sagunto.

Los tiempos del Puerto reúne las fotografías que Jorge Sáenz, fotógrafo argentino exiliado durante la dictadura de Videla, tomó en Puerto de Sagunto para el boletín obrero T-28; ha sido producida por la Fundació, con diseño del estudio creativo FreePaella. Además, la programación del último trimestre de 2026 incluirá talleres didácticos, conferencias y eventos culturales.

La primera cita será COLADA 01, el sábado 24 de octubre a las 19 horas, con instalaciones, intervenciones y performances sonoras y audiovisuales de Ameyaw, Carlos Peris, Decoder, Eva Cruz Paiduguina, HalfNastyFullyVicious, Jorge Dabaliña, Nacho Llopis, ÑÑÑ (DJ set), Roser Domingo, Tars Lab, Tendencia Imposible y Tusa. Organizado por Pausa Zulú y orquestado por Vic Pereiró, cuenta con la colaboración de la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Sagunto.