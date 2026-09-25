El Museo del Prado cede a la Catedral de València un facsímil de una tabla de Antoni Peris

Silvia Álvarez de Factum Arte trabajando en el facsímil de Antoni Peris - OAK TAYLOR-SMITH, FACTUM ARTE

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado ha cedido a la Catedral de València un facsímil de la tabla 'Nuestra Señora de Gracia y los grandes maestres de Montesa' (1412), de Antoni Peris.

Tras la reciente clausura de la exposición 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)', que incluía importantes préstamos de la Seo valenciana, El Prado ha procedido a la cesión del facsímil, realizado en colaboración con Factum Arte, de esta pieza, que se incorporará al retablo conservado en la Sala Gótica del Arzobispado de Valencia, explica la institución cultural en un comunicado.

La reproducción y reconstrucción de la pieza se ha realizado por encargo del Museo Nacional del Prado, a cuya colección pertenece la obra original. Este trabajo "pionero" es el resultado de una "innovadora combinación de tecnología digital con técnicas artesanales que ha permitido reproducir con el máximo detalle la forma, superficie y color de la tabla original", destacan.

El Museo del Prado ha financiado la realización de esta copia de la pieza. Se trata de la tabla central de un retablo que Antoni Peris, uno de los más destacados pintores del gótico internacional valenciano, realizó en torno a 1412 para el panteón funerario de los caballeros en el castillo-convento de Montesa. En 1748, tras un terremoto, el conjunto fue trasladado a la iglesia del Temple de València. Poco después la tabla debió separarse del resto del retablo, permaneciendo en el Temple hasta 1870.

A comienzos del siglo XX era propiedad del marqués de Laurencín, quien en 1920 la donó a las colecciones del Museo del Prado.Tabla de Nuestra Señora de Gracia y los grandes maestres de Montesa de Antoni Peris

De acuerdo con el modelo iconográfico de la Virgen de la Misericordia, María acoge bajo su manto protector a los maestres y caballeros de la orden de Montesa que imploran la salvación eterna acompañados por san Bernardo y san Benito. La mayoría de los efigiados visten una capa blanca con una cruz roja bordada, emblema de la orden militar fundada por Jaime II de Aragón.

Destaca la sensibilidad hacia los colores y la delicadeza del dibujo, pero especialmente los motivos dorados de origen oriental que decoran la túnica de seda blanca que luce la Virgen. Para este suntuoso vestido Antoni Peris adoptó el modelo de una seda blanca de Lucca ornamentada con patrones tomados del Lejano Oriente, como pájaros de alas estilizadas, cuadrúpedos parecidos a leones o perros e inscripciones pseudocúficas. Las semejanzas y derivaciones respecto a algunos tejidos de lujo producidos en las ciudades toscanas el siglo XIV señalan que el maestro valenciano, más que copiar, se inspiró en el repertorio de un textil para concebir un diseño particular para la figura mariana protagonista de la composición.

PROCESO DE RESTAURACIÓN

En 2022 la pintura fue objeto de una "minuciosa" restauración en el taller del Museo del Prado que combinó la aplicación de métodos tradicionales con otros totalmente innovadores. El devenir histórico había transformado por completo la pintura original, fruto de sucesivas restauraciones: multitud de retoques cubrían y alteraban los rostros y vestimentas de las figuras. La eliminación de los repintes permitió desvelar el colorido y la técnica del artista, que permanecía oculta en un excelente estado de conservación.

Por otra parte, el fondo dorado original se había destruido y reemplazado por uno nuevo, con numerosos rayos incisos y una aparatosa corona sobre la Virgen.

A través de la tecnología 3D se escanearon los fondos originales del retablo conservado en el arzobispado de València, para copiar posteriormente su relieve en una fina capa que se ha sobrepuesto al fondo dorado no original. Las formas, perfiles y texturas de la mazonería del retablo también fueron reproducidos con las mismas técnicas para elaborar un nuevo marco, el primero de la colección del Museo del Prado realizado con esta tecnología.

El facsímil reproduce "con el máximo detalle" la forma, superficie y color de la tabla original la obra de Nuestra Señora de Gracia y los grandes maestres de Montesa Antoni Peris, digitalizada por la Fundación Factum en el Prado tras su último tratamiento de conservación, e incluye además una reconstrucción de las molduras y el fondo dorado que habría tenido inicialmente.

Este trabajo permitirá completar el retablo original que se conserva en el Arzobispado de Valencia: el facsímil se integrará en el conjunto formado por las otras tablas originales, y hará posible apreciar la obra en su conjunto.

La textura superficial de la pintura está reproducida mediante una variante de impresión 3D específica para superficies de bajo relieve. La unión de la topografía, obtenida mediante escaneado 3D en alta resolución, junto con el color, capturado con fotografía panorámica, es el resultado de una metodología específica desarrollada por Factum Arte a lo largo de más de 25 años. Tras la reproducción mediante técnicas de fabricación digital, la aplicación a mano de pan de oro, barnices y otros elementos completan un proceso complejo que busca alcanzar la máxima fidelidad con el original.