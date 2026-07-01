El Museo de Prehistòria viaja por la historia de la Antigüedad con el proyecto 'Moneda Ibérica'

Museu de Prehistòria de València - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museu de Prehistòria de València publica 'Moneda Ibérica', un proyecto que reúne, organiza y contextualiza --mediante una publicación y un portal-- toda la producción monetaria antigua de la Península Ibérica y del sur de Francia entre el siglo VI a.C. y la muerte de Julio César, en el año 44 a.C.

El proyecto se ha desarrollado conjuntamente por el Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de València (UV) y el propio museo, en el marco de una colaboración científica consolidada durante las últimas décadas. Así, la publicación constituye el resultado de más de cuarenta años de trabajo continuado dedicados al estudio, documentación y catalogación de las monedas antiguas, según ha informado la Diputació de València en un comunicado.

La obra analiza las emisiones de 224 ciudades y ámbitos emisores, identificando y describiendo más de 4.500 tipos y variantes monetarias producidas por pueblos y culturas como griegos, púnicos, cartagineses, íberos, celtíberos, vascones, lusitanos y romanos.

La edición impresa recoge los contenidos esenciales del proyecto digital monedaiberica.org, una plataforma especializada que se ha convertido en una "referencia internacional" para el estudio de la numismática antigua de Iberia-Hispania. Actualmente, el portal ofrece acceso a más de 55.000 monedas documentadas procedentes de museos, colecciones y subastas, además de información sobre hallazgos arqueológicos, tesoros monetarios, estadísticas, recursos gráficos y una extensa bibliografía científica.

Los orígenes de este proyecto se remontan a la década de 1980, cuando el profesor Pere Pau Ripollès inició la recopilación sistemática de información sobre monedas antiguas de la península ibérica. Lo que comenzó como un archivo analógico formado por fotografías, improntas y documentación fue evolucionando con la incorporación de las tecnologías digitales hasta convertirse en una de las bases de datos numismáticas "más importantes de Europa".

El desarrollo del catálogo recibió un impulso "decisivo" gracias a su participación en proyectos internacionales y europeos de investigación, así como a la colaboración con instituciones de prestigio como la Universidad de Oxford y la Biblioteca Nacional de Francia.

Todo ello ha permitido que 'Moneda Ibérica' se construya siguiendo los estándares "más avanzados" de las humanidades digitales y de la investigación numismática internacional, "garantizando la calidad científica y la actualización permanente de los contenidos", ha detallado. La obra se presenta en tres volúmenes y constituye una "fiel materialización editorial del catálogo digital", ha apuntado.

Cada entrada incorpora códigos QR que permiten acceder directamente a la versión más reciente disponible en la web, estableciendo una conexión "dinámica" entre el soporte impreso y el entorno digital.

'MENUDA BIBLIOTECA D'ESTIU'

Por otro lado, la Biblioteca del Museu de Prehistòria de València pone en marcha durante el mes de julio una nueva edición de 'Menuda Biblioteca d'Estiu', una propuesta educativa dirigida al público infantil y juvenil de las escuelas de verano que este año tendrá como protagonistas los animales que han compartido la Tierra con la humanidad a lo largo del tiempo.

Bajo el título 'Animalari del Temps: Animals de la Prehistòria valenciana i del món', la actividad invita a los participantes a descubrir, a través de los libros de la Biblioteca Infantil y de las colecciones del Museu de Prehistòria, las especies que habitaron las tierras valencianas hace miles de años y a conocer la diversidad animal de los diferentes continentes.

Como resultado de todos los descubrimientos realizados durante la actividad, se elaborará un gran 'Animalari col·lectiu', una obra ilustrada que reunirá animales del pasado y del presente y que se convertirá en el recuerdo de una aventura compartida entre la biblioteca y el museo.

Desde su puesta en marcha en 2022, 'Menuda Biblioteca d'Estiu' se ha consolidado como una de las iniciativas educativas "destacadas" del Museu de Prehistòria de València. En este periodo ha acogido más de 2.400 participantes de entre 4 y 15 años, de manera que ha abordado cada año una temática relacionada con los contenidos del museo.

Las sesiones cuentan con un máximo de 25 participantes por grupo y están adaptadas a los diferentes intervalos de edad, de manera que adecua las actividades a los niveles educativos del público. Para participar de esta actividad se debe hacer reserva previa.