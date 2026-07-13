Museos y monumentos de València celebran la Gran Nit de Juliol con apertura hasta medianoche y visitas guiadas

Archivo - Museo de la Ciudad. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los museos y monumentos de València abren sus puertas el sábado 18 hasta la medianoche para celebrar la Gran Nit de la Fira de Juliol. La programación cuenta con visitas guiadas y diversas actividades, una jornada "que vuelve ha convertir a la ciudad en el epicentro del arte y la cultura" ha asegurado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

Según ha detallado el consistorio en un comunicado, entre las 20:00 y las 00:00 horas, abren sus puertas la Casa Museo Benlliure, el Museo de la Ciudad, el Palacio de Cervelló, la Lonja y el Centro Arqueológico de la Almoina. Además, el Museo de Historia de Valencia abrirá hasta las 22:00 horas.

"Los museos y centros culturales de València se suman con su apertura hasta la medianoche al gran abanico de actividades que conforman la Gran Nit de la Fira de Juliol". "Una jornada llena de actividades artísticas que vuelve a convertir a la ciudad en el epicentro del arte y la cultura", asegura Moreno.

"Todo aquel amante de la cultura que se acerque a la Gran Nit podrá descubrir desde las exposiciones temporales actualmente en cartel en el Museo de la Ciudad a la inagotable creatividad artística de la saga de los Benlliure hasta el rico patrimonio histórico de la ciudad que muestra la Lonja, el Centro Arqueológico la Almoina o el Palacio de Cervelló", destaca el concejal.

A lo largo de ese sábado, además, los museos y espacios culturales mantendrán una oferta de actividades que completan su programación para la Gran Nit. Los interesados en visitar estos espacios pueden reservar a partir del martes 14 de julio su plaza.

MÚLTIPLES ACTIVIDADES

La Casa Museo Benlliure ofrece a las 11:00 y a las 12:15 horas la visita teatralizada 'Entre pinceles y pasiones', de la mano de María Benlliure Ortiz, hija del pintor valenciano. A través de ella los asistentes pueden recorrer los rincones de esta casa burguesa de finales del siglo XIX, mientras comparte con los visitantes su álbum familiar con anécdotas y curiosidades.

Por su parte, la Casa Museo Concha Piquer realiza a las 12:00 horas una visita comentada donde se podrá realizar un recorrido por la trayectoria vital y profesional de la artista valenciana.

El Museo de la Ciudad organiza a las 11:00 y a las 12:15 horas, la visita teatralizada 'El otro marqués', que presenta a José María Luís Bruna, II Marqués de Campo. Además, a las 17:00 y 18:00 horas, se realizará otras dos visitas comentadas para conocer las obras que alberga este centro cultural. A las 20:00 horas tendrá lugar la mesa redonda y visita guiada por la exposición 'València Queer' con la artista Drag Liz Dust. El museo abrirá hasta las 00:00 horas por lo que la última entrada para visitarlo será a las 23:30 horas.

El Paleontològic, el museo de Ciencias situado en los Jardines de Viveros de la ciudad, celebra, de 11:00 a 12:00 horas, la jornada matinal infantil 'Acorazados', una actividad dedicada a las familias en la que los visitantes descubrirán qué otros animales, además de los dinosaurios, protegían su cuerpo con robustas corazas.

Por otro lado, la actuación 'Una visita inesperada', tendrá lugar a las 17:30 horas en el Palacio de Cervelló, en ella un personaje "histórico decimonónico", recorre sus estancias y narra los acontecimientos más importantes ocurridos allí. A las 20:00 horas, el museo acoge el concierto del guitarrista Toni Cotolí. El cierre es a las 00:00 horas, por lo que la última entrada será a las 23:30 horas.

En el Museo de Historia de València, a las 19:30 horas, tendrá lugar la actuación de Clau de Swing, un grupo que "fusiona el swing con el jazz" y "toques de bossa nova". El museo cierra a las 22:00 horas, la última entrada para visitarlo será a las 21:30 horas.

La Lonja abrirá de forma extraordinaria de 20:00 a 00:00 horas mientras que el Centro Arqueológico de l'Almoina ofrecerá la actuación musical del grupo Johnny B. Zero a las 20 h con entrada libre.

A las 22:30 horas tiene lugar la actuación musical de 'The Shag Sharks', una banda que fusiona música y baile en un espectáculo "lleno de energía" que cuenta con entrada libre hasta completar aforo.

El refugio Antiaéreo de la Calle Serranos ofrecerá dos visitas guiadas: a las 11:00 horas (en valenciano) y a las 12:00 horas (en castellano). Asimismo, el refugio antiaéreo del edificio del Ayuntamiento de València acogerá también dos visitas guiadas: a las 12:00 (en valenciano) y a las 13:00 horas (en castellano).

En la Sala de Exposiciones Municipales, situada en el Ayuntamiento, a las 10:30 horas habrá una visita guiada a la exposición temporal 'Altres', una propuesta que recupera un "episodio clave" de la historia reciente del arte valenciano.

Como previa a la Gran Nit, el viernes 17 de julio, el Ayuntamiento ofrece, entre las 11:00 y las 12:00 horas visitas guiadas a su sede, con entrada es libre hasta completar el aforo.

Ese viernes, la Casa Museo Blasco Ibáñez ofrece a las 19:30 horas el espectáculo de tango 'Las orillas del tango. Berretín de Buenos Aires'. El montaje reúne música, canto y danza, la entrada es libre hasta completar el aforo y el museo abrirá hasta las 21:30 horas.

Las actividades culturales continúan el domingo 19 de julio. De 11:00 a 12:15 horas, la Casa Museo Blasco Ibáñez organizará la visita teatralizada 'La voluntad de vivir: historia de una pasión', en la que se recrea la visita a València en 1931 de Elena Ortúzar, viuda de Blasco Ibáñez.

Ese día, la Casa Museo Benlliure ofrece la visita comentada 'Una casa, una colección, una historia', a las 11:00 horas en valenciano y a las 12:15 horas en castellano.

El Palacio de Cervelló acoge el domingo, en dos citas, a las 11:00 y a las 12 horas, la visita comentada 'Memoria de un Palacio Real', un recorrido por el palacio que incluye la visita en las dos exposiciones permanentes del patio: 'El tesoro de la memoria', que exhibe los fondos más representativos del Archivo Histórico Municipal, y 'Personajes Ilustres', un recorrido por la historia del palacio en el siglo XIX.

La visita continúa por los salones de la planta noble, en la que se exhiben la Galería Borbónica y varios retratos de personajes destacados del siglo XIX, y finaliza en la biblioteca Serrano Morales. Además, se podrá contemplar el Besamanos de Isabel II (1866), obra del pintor Antonio Galbién Meseguer, recientemente adquirida por el Ayuntamiento.

El Museo de la Ciudad, realizará a las 11:00 y a las 12:00 horas, una visita comentada, donde los participantes podrán conocer tanto el panorama artístico valenciano como las obras inéditas de José Vergara, instaladas en la sala de exposiciones, y conocer la historia del Marqués de Campo en la planta noble de su palacio.

El Paleontològic ofrecerá a las 12:00 horas una visita en la que el público familiar podrá descubrir cómo surgió y evolucionó la vida en nuestro planeta. Se podrá explorar las impresionantes colecciones de fósiles del museo gracias al uso de nuevos recursos.

El Museo de Historia de València ofrecerá a las 11:00 horas una visita general a su colección permanente, que servirá para explorar y comprender la historia de la ciudad, así como para reflexionar sobre la importancia de los museos para nuestra comunidad.