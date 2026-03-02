El Museu de la Ciutat acoge una conferencia sobre el pintor Benedito a cargo de un experto del Prado

El Consorci de Museus y el Ayuntamiento de València organizan una conferencia sobre el pintor Benedito a cargo del jefe de Colección de Pintura del siglo XIX en el Museo del Prado - CONSORCI DE MUSEUS

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y el Ayuntamiento de València han invitado a "profundizar" en la figura del pintor valenciano Manuel Benedito a través de una conferencia a cargo del jefe de Colección de Pintura del siglo XIX en el Museo del Prado, Javier Barón.

La conferencia 'Manuel Benedito 1875- 1963' se celebrará este martes 3 en el Museu de la Ciutat de València, donde se exhibirá la exposición monográfica que conmemora el 150 aniversario del nacimiento del artista, 'Manuel Benedito. El pintor y los modelos', que se podrá ver hasta el 29 de marzo.

Acompañado por el comisario de la exposición, Pascual Masiá, Barón ahondará en la pintura del maestro valenciano, discípulo de Sorolla, más allá de su conocida faceta como retratista, avanza Cultura de la Generalitat.

Barón destaca que "la personalidad artística de Manuel Benedito, a lo largo de su trayectoria, es la de un pintor dotado de una gran capacidad técnica que manifestó a través de distintos géneros". "Aunque es muy conocido como retratista, vale la pena fijarse también en sus cuadros de género y en las campañas que hizo en el norte de Europa durante la primera década del siglo".

En esta etapa la exposición muestra una selección de obras resultado de una campaña de trabajo del pintor en Holanda a principios de 1900, "cuando un Benedito en plenas facultades sintetiza todo su saber pictórico en cuadros que siempre fueron considerados por la crítica entre lo mejor de su producción y que fueron premiados en diversos concursos y exposiciones", explica el comisario.

De este período es también el 'Autorretrato con la vuelta del trabajo' (1905), que se muestra por primera vez al público, tras su adquisición por el Museo del Prado en 2024.

DIBUJOS INÉDITOS

La exposición 'Manuel Benedito. El pintor y los modelos' reúne 65 obras, 50 pinturas y 15 dibujos que repasan algunos de los grandes hitos en su trayectoria. Gran parte de la exposición está compuesta por obras de la Fundación Manuel Benedito de Madrid, junto a piezas procedentes del Museo del Prado, de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, del Museo Sorolla, la Colección Banco Santander, el Museo de Bellas Artes de València, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de diversas colecciones particulares.

Entre sus grandes retratos se muestra uno de Cléo de Mérode, estrella de la Ópera de París e icono de la Belle Époque, o una serie de dibujos de desnudos de Concha Piquer que nunca se habían expuesto y que "evidencia la relación de complicidad que se establecía entre el pintor y sus modelos".

Javier Barón es experto en pintura del siglo XIX. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, ingresó en el Museo del Prado en 2003 como jefe de Departamento de Pintura del Siglo XIX. Es autor de numerosas publicaciones y comisario de exposiciones acerca de la pintura de los siglos XIX y XX, como 'El siglo XIX en el Prado, Joaquín Sorolla (1863-1923)', 'Turner y los maestros', 'El paisajista Martín Rico (1833-1908)', o 'El Greco y la pintura moderna o Fortuny (1838-1874)'.

Forma parte del consejo asesor del Archivo Español de Arte y es miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos, de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, del Patronato de la Fundación Museo Sorolla y de la Junta de Valoración de Obras de Arte del Ayuntamiento de Madrid.