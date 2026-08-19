El Museu de les Ciències y el Hemisfèric mantienen en 2026 la certificación de la marca Q de Calidad Turística - JORGE FRAILE

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències y el Hemisfèric mantienen por sexto año consecutivo la marca Q de Calidad Turística otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) tras superar con éxito la auditoría de seguimiento realizada en este mes de julio, en plena temporada alta estival, por una entidad homologada por el ICTES, y que acredita el cumplimiento de la Norma UNE 302002:2018 'Museos. Requisitos para la prestación del servicio de visitas'.

Al respecto, la directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, ha señalado que los auditores en su informe destacan que la Ciutat de les Arts i les Ciències "sigue avanzando en sus objetivos estratégicos con un firme compromiso con la sostenibilidad y la mejora continua". En este sentido, Ortells ha insistido en que "la calidad y la sostenibilidad consolidan la excelencia de la experiencia de visita en la Ciutat de les Arts i les Ciències".

La auditoría de seguimiento, que el Museo y el Hemisfèric han superado sin ninguna incidencia, garantiza el máximo rigor en la gestión de la calidad de las visitas turísticas, lo que incluye aspectos sobre accesibilidad, información y comunicación, atención al visitante, señalética, reserva y venta de entradas, instalaciones, visita o fidelización del visitante, entre otros. De esta manera se asegura al visitante la mejor experiencia turística posible, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Entre los resultados más destacados figura el bajo nivel de reclamaciones, un índice de satisfacción de un 4,24 sobre 5, lo que supone que el 85 por ciento de sus visitantes están satisfechos con la atención recibida durante la visita y los contenidos y experiencias ofrecidas y un Net Promoter Score (NPS), de 46 puntos, que significa que la mayoría de las personas que han visitado el complejo, además de satisfechas, están dispuestas a recomendar la visita.

MEJORA EN CLIMATIZACIÓN

También se valora la excelente mejora del confort del edificio del Museu gracias a la actuación de optimización de la climatización finalizada recientemente, que ha sido financiada con fondos europeos dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), en el marco del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia (PRTR).

Esta actuación está permitiendo disfrutar de las exposiciones en condiciones óptimas, favorece una experiencia de visita más cómoda, así como la culminación de la transición al sistema automatizado de venta de entradas, manteniendo el apoyo y la atención personalizada a los visitantes. A ello se suma la alta calidad de los servicios de mantenimiento y limpieza, que han obtenido una valoración muy positiva en todas las instalaciones revisadas.

Desde sus inicios, la orientación de los servicios y productos a las necesidades y expectativas de las personas que visitan la Ciutat de les Arts i les Ciències ha sido un objetivo primordial en su estrategia y uno de los valores que guían las actuaciones y conductas de todas las personas que trabajan en ella.

La Norma UNE 302002:2018 'Museos. Requisitos para la prestación del servicio de visitas', fue desarrollada por el Instituto junto con la Asociación Española de Normalización (UNE), con la participación de los principales museos de España, entre ellos la Ciutat de les Arts i les Ciències, para establecer unos estándares de calidad entre los museos y sus visitantes.