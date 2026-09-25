El Museu de les Ciències inaugura en noviembre una muestra inmersiva que combina literatura y ciencia sobre Julio Verne

El Museu de les Ciències inaugura en noviembre la exposición 'Jules Verne 200' - REMITIDA CACSA

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències inaugura a mediados de noviembre la exposición 'Jules Verne 200', una muestra inmersiva que combina literatura, ciencia, tecnología y realidad virtual para descubrir cómo la imaginación de Julio Verne anticipó muchos de los avances científicos actuales. Es una de las novedades que ofrece la Ciutat de les Arts i les Ciències para ese otoño junto con el estreno de la película 'Agujeros negros' en el Hemisfèric el próximo 2 de octubre, según ha informado el museo en un comunicado.

La directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, ha destacado que con esta nueva programación el complejo cultural "continúa apostando por las nuevas tecnologías en los contenidos como es el caso de la nueva exposición de Julio Verne que incluirá una sala del metaverso". Los visitantes vivirán la experiencia de recorrer algunos de los universos imaginados por Julio Verne.

La exposición dedicada al famoso escritor, que incluye este espacio de realidad virtual, pone de relieve la estrecha relación entre literatura, ciencia y tecnología y muestra cómo Julio Verne fue capaz de anticipar, a través de la ficción, avances que hoy forman parte de nuestra realidad. Los viajes espaciales, la exploración submarina, los nuevos medios de transporte o el desarrollo de tecnologías avanzadas aparecen reflejados en sus novelas décadas antes de materializarse.

También se renueva la cartelera del Hemisfèric. A partir del 2 de octubre el público podrá ver 'Agujeros negros. Horizontes desconocidos', película que explora estos objetos cósmicos desde una perspectiva científica y que suponen un desafío a nuestra comprensión del universo. La proyección describe cómo los agujeros negros nacen de explosiones de estrellas masivas, deforman el espacio-tiempo y pueden consumir estrellas.

Ganadora del premio 'Mejor Película Científica del Año en el Dome Fest West Film Festival de 2024' la proyección 'Agujeros negros. Horizontes desconocidos' es una producción fulldome del Planetario de Madrid y la Fundación la Caixa, diseñada para sumergir al espectador en los misterios más profundos del universo.

II EDICIÓN DE 'LOS GUARDIANES DE LA CIENCIA'

El próximo 11 de noviembre el Museu de les Ciències organiza la segunda edición de 'Los Guardianes de la Ciencia' con la celebración de 'MUY Science Fest Valencia 2026', una jornada dedicada a la divulgación científica que reúne a reconocidos expertos procedentes de distintas áreas como la astrofísica, la biotecnología, las matemáticas o la medicina.

El formato consistirá en una serie de charlas divulgativas de unos 15 minutos impartidas por destacados especialistas que acercarán su trabajo y los avances en su ámbito de estudio a todo tipo de público. El evento combinará las ponencias con experiencias interactivas para despertar la curiosidad y compartir con la audiencia el conocimiento'.