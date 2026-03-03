El Museu de l'Horta Sud refuerza su plantilla con 32 especialistas en el Plan DANA empleo - MANCOMUNITAT L'HORTA SUD

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 especialistas en diferentes materias ha comenzado a trabajar esta semana en el Museu de l'Horta Sud como refuerzo a las tareas que se están desarrollando relacionadas con la reconstrucción y dentro del Plan DANA Empleo, impulsado por el Ministerio de Trabajo.

El centro mueístico ha recibido 363.000 euros del segundo Plan DANA Empleo, que forma parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.

Con esos fondos y a través de Labora, el consorcio ha contratado a 32 personas en las especialidades de Restauración de patrimonio (10), Digitalización (9), Mediación (6), Coordinación de programas (4), Mantenimiento (2 para carpintería y pintura) y Formación en IA (1).

Respecto al destino, una parte trabajará en el proyecto Salvem les Fotos, impulsado por la Universitat de València, ya que uno de los laboratorios está en el Museu, así como en la recuperación de patrimonios familiares afectados por la barrancada.

La otra parte está dedicada a tareas de reactivación del Museu, tanto en lo que se refiere al mantenimiento de sus instalaciones como a la elaboración de proyectos que se pondrán en marcha, detalla la Mancomunitat de l'Horta Sud en un comunicado.

El presidente de este organismo y del Museu de l'Horta Sud, José F. Cabanes, ha mantenido este martes una reunión con todo el equipo en la que ha expresado la importancia histórica que tiene el trabajo que van a realizar.

"Hay personas que lo perdieron todo y solo les quedan las fotos. De ahí la importancia de recuperarlas. Estáis trabajando con sentimientos", ha expresado.

José F. Cabanes ha reflexionado también sobre el impacto de la riada en la comarca y las personas que perdieron la vida en la catástrofe. "Tenemos la responsabilidad de trabajar por la memoria de las 230 personas que ya no están con nosotros", ha manifestado.

Respecto a la financiación que ha permitido las contrataciones, el presidente ha explicado que solicitó a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una visita a la Mancomunitat en octubre de 2025, que el segundo Plan DANA empleo se abriera a las corporaciones y consorcios comarcales.

Por ello, el museo ha podido acceder a los 363.000 euros y contratar a 32 personas. José F. Cabanes ha remarcado que estos fondos se suman a los 200.000 euros que la Fundació Horta Sud recibió del Ministerio de Cultura, cuyo titular Ernest Urtasun, también visitó el Museu en octubre de 2025.

Además, el presidente ha recordado el impacto para la salud mental de la población que ha supuesto la dana y ha animado al grupo a hacer uso o recomendar las diferentes iniciativas puestas en marcha para ayudar a las personas, entre ellas las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) con las que el Museu colabora, ya que uno de los grupos de terapia utiliza sus dependencias un día a la semana.

FORMACIÓN BÁSICA

El grupo de 32 especialistas se incorporó el lunes a su puesto en el Museu de l'Horta Sud. Para iniciarse en los diferentes proyectos de rescate patrimonial, recibió una formación de dos horas a cargo de la responsable del laboratorio, Rosina Herrera, en la que se explicó la tipología de materiales depositados en las instalaciones por las familias afectadas por la dana y los procedimientos para intervenir en ellos.