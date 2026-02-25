La música electrónica hecha por mujeres llega al Parque Central de València por el 8M y a través del Dona Festival

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La música electrónica hecha por mujeres llegará al Parque Central de València con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, y a través del Dona Festival. Este evento, el primer festival de gran formato de este tipo integrado únicamente por mujeres, se desarrollará el sábado 7 de marzo, a partir de las 17.00 horas.

En él, artistas, cantantes y pinchadiscos ofrecerán lo mejor de la música electrónica dentro de diferentes géneros y estilos, según ha informado el Ayuntamiento de València en un comunicado. Además habrá servicio de barra y mercadotecnia.

La concejala de Turismo en la capital valenciana, Paula Llobet, ha presentado este miércoles el cartel de Dona Festival junto al presidente de la Federación de Ocio y Turismo (FOTUR), Víctor Pérez, y distintas participantes de este evento.

Este año integran el cartel Freyja, un dúo formado por Marien Baker y Kristine Love; Inmaeyes, Lau Minez, Raquel Cardona, Steff y Tamy Vars, además de la cantante Mireia Ortiz y Jacheline.

Este festival cuenta con el apoyo del consistorio valenciano, de Visit València, de València Music City y de otras entidades públicas y privadas.

"Queremos que Dona Festival se convierta en un espacio de celebración, de reconocimiento, que ponga en valor la creatividad y el talento femenino" y que "refuerce ese compromiso que tenemos en la ciudad y desde el Ayuntamiento con la igualdad y la cultura diversa y representativa", ha dicho Llobet.

La edil ha destacado la voluntad de "celebrar la innovación, la creatividad y un festival del que puedan disfrutar todos los vecinos y las personas que nos visitan por Fallas, porque la ciudad está ya con muchos visitantes". Ha considerado que esta es "una buena oportunidad para visibilizar que València apuesta por la música con la estrategia de València Music City".

"GENERAR REFERENTES"

Así, ha remarcado la apuesta por la "igualdad" y "el talento femenino". "Dona Festival nació con una vocación muy definida, la de impulsar carreras, generar referentes en un ámbito en los que quizás la mujer no es la mayoría y hay que visibilizarla, y generar referentes para esa gente joven que nos mira y dice: yo también puedo llegar aquí".