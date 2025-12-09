Música, exposiciones y talleres centran las más de 70 actividades de la Navidad Cultural de Alicante

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, presenta la programación de Navidad Cultural - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

El programa Navidad Cultural ofrece más de 70 actividades para todos los públicos en espacios culturales municipales y otras localizaciones de la ciudad de Alicante hasta el próximo 7 de enero. Talleres, exposiciones, música, teatro y visitas guiadas centran la oferta diseñada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento para este año. El programa se suma a las más de 60 citas de la programación navideña.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha explicado que "las actividades para niños en periodo vacacional y las actuaciones musicales tendrán un peso especial" dentro de esta iniciativa, preparada "con mucha ilusión pensando en que alicantinos y visitantes disfruten de estas fechas".

"Nuestra Banda Sinfónica Municipal, agrupaciones musicales y coros van a estar muy presentes por toda la ciudad y prácticamente todos los espacios culturales han preparado talleres, actividades especiales, cuentos y teatro para los más pequeños", ha señalado la edil, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), el Centro Cultural Las Cigarreras, la Lonja del Pescado, las bibliotecas municipales, la intersección de la Rambla con la Explanada, el Museo de Belenes, el Archivo Municipal, el Espacio Séneca, el Centro Municipal de las Artes y distintas plazas de la ciudad son los escenarios de Navidad Cultural, según ha concretado el consistorio en un comunicado este martes.

CONCIERTOS

En concreto, los conciertos de Nadales al Carrer con acceso libre ofrecen actuaciones de once corales alicantinas el sábado 13 y el sábado 20 en las siguientes localizaciones: el día 13, el Orfeón Alicante, en la plaza de la Montañeta; el Coro Séneca, en la avenida de la Constitución; la Peña Lírica Alicantina, en la plaza 25 de mayo; la Colla l'Embolic, en el Mercado de Babel; la Colla la Canya, en el Mercado de Carolinas, y la Colla Alacant, en la avenida Maisonnave y adyacentes.

Por otro lado, el sábado 20 actuarán el Orfeón Mare Nostrum, en la plaza Navarro Rodrigo; el Coro Inmaculada Antiguos Alumnos de Jesuitas, en la plaza de la Montañeta; la Colla San Blas, en el mercado de Teulada; la Colla Sant Antoni, en la plaza de Argel, y la Colla Benacantil, en la avenida Maissonave y adyacentes. Todas las actividades serán a las 12.00 horas.

En la confluencia de la Rambla con la Explanada serán nueve las actuaciones, por lo que, según el Ayuntamiento, estas se han duplicado respecto a las del año pasado. En concreto, se desarrollarán el sábado 20, a las 19.00 horas, el concierto de la Gala 50 Aniversario de la Agrupación Musical SCD Carolinas; el domingo 21, a las 12.00 horas, 'Encantados. Tributo a Encanto', de Eventime Teatro; el lunes 22, a las 19.00 horas, el Concierto de Navidad de la Asociación ConcertArte; el martes 23 a las 19.00 horas, Ecos de Navidad, con la Orquesta de Cámara Akra Leuka; el sábado 27, a las 18.00 horas, Desempolsant, espectáculo de circo contemporáneo de la compañía Aicrag, y, a continuación, a las 19.00 horas, el concierto 'Joy to the world!', a cargo de Russingers Choir.

La programación en este enclave continuará el domingo 28, a las 11.30 horas, con una 'dansà' popular, de la Federació de Folklore d'Alacant, y a las 12.00 horas, con un concierto de la Colla Federal de la Federació de Folklore d'Alacant y Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza. También el lunes 29, a las 19.00 horas, con 'Swing for Christmas', concierto y baile de Babalu Swing Band.

Por su parte, la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá tres conciertos: el domingo 14, a las 12.00 horas, el Concierto Camino hacia la Navidad, en Las Cigarreras; el miércoles 17, a las 11.00 horas, el concierto 'Matinal', también en Las Cigarreras, y el lunes 22, a las 20.00 horas, Concierto de Navidad junto con el Coro del Teatro Principal en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

En el MACA, junto con las actividades en torno a la artista alicantina Juana Francés, la exposición, una conferencia, visitas guiadas, talleres y el ensayo general de la obra de teatro, se desplegarán otras actividades como una visita sobre la figura de las artistas "más influyentes" del siglo XX el sábado 13, a las 12.00 horas, y a las 19.00 horas llegará Alicia Verdú Minerva.

Asimismo, el domingo 14, a las 11.00 horas, habrá paseos "sonoros" con la programación del museo en relación con el arte sonoro y el laboratorio de fabulación Mitolatorio y el taller de artes gráficas bajo el lema 'Póster con duende' para diseñar y crear pósters navideños el viernes 26 a las 11.00 horas.

LAS CIGARRERAS Y ESPACIO SÉNECA

En el Centro Cultural Las Cigarreras, junto a las exposiciones 'PhotoAlicante y 'B-U-G-S', el viernes 19, a las 20.00 horas, y el sábado 20, a las 19.00 horas, se han programado el espectáculo escénico 'Verne', sobre Julio Verne, y el taller de experimentación plástica 'Meta. Parque de atracciones', el viernes 12 y el sábado 13. El sábado 13, a partir de las 11.00 horas, se celebra el VII Festival Internacional de Blues de Alicante y conciertos y talleres el sábado 27 con 'Al turrón'.

En Espacio Séneca ya se puede disfrutar de la exposición 'Viaje al Reino de la Nieves', centrada en la figura de Hans Christian Andersen y pensada para que los más pequeños interactúen con el famoso cuento. El sábado 13 a las 12.30 horas llegará '¡Duendes al aire!', actividad en la que el periodista Denis Rodríguez (COPE) se encargará de entrevistar a estos "traviesos personajes" de Pàmpol Teatre.

Por su parte, el domingo 14, a las 12.30 horas, Carlos Arcaya (Cadena SER) entrevistará a los personajes de '¡Alocada Navidad!' y el sábado 20, a las 12.30 horas, Luz Sigüenza (Onda Cero) se encargará de contar las peripecias de los acompañantes de los Reyes Magos en '¡Pajes al límite!'. Además, los días 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre, de 17.30 a 19.30 horas, habrá talleres creativos para toda la familia con el Reino del Arte.

OTRAS PROPUESTAS

Asimismo, en la Lonja del Pescado, el viernes 26, sábado 27, domingo 28 y martes 30 se desarrollarán talleres y espectáculos para los más pequeños, que convivirán con las dos exposiciones de Dagoberto Rodríguez y Luis Fega.

De otro lado, en el Centro Municipal de las Artes, el viernes 26, a las 12.00 horas, se impartirá un taller de hábitos saludables bajo el lema 'Somos lo que comemos... También en Navidad'. A todo ello se suma, del 15 de diciembre al 6 de enero, una exposición sobre las 'Navidades alicantinas' en los ventanales del Archivo Municipal y toda una serie de talleres de decoración navideña y cuentos de Navidad en familia en toda la red de bibliotecas municipales, del jueves 11 al lunes 29 de diciembre.