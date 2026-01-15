Música, humor y teatro centran las 50 propuestas del Principal de Alicante hasta junio - TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

ALICANTE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Alicante tiene previsto ofrecer entre los meses de febrero y junio un total de 54 propuestas y tres ciclos. En concreto, 32 espectáculos forman parte de la nueva programación para esos meses y que completan el avance ofrecido en diciembre, donde se detallaron 22, una nueva temporada de Kids & Stories con ocho cuentos infantiles y otra de 'Cuentos tras el telón' y 'Jóvenes al Principal', con tres representaciones teatrales para centros educativos y el gran musical 'Mamma mia!', que va a recalar cinco semanas en la capital alicantina con 38 funciones tras su "gran éxito" en la Gran Vía de Madrid.

Así lo han trasladado este jueves, en una rueda de prensa, la edil de Cultura, Nayma Beldjilali; la directora regional de Alicante Centro en Banco Sabadell, Ana Ponsoda, y la subdirectora del espacio cultural, María Dolores Padilla.

Desde el Principal, a través de un comunicado, han mostrado su "apuesta por la calidad, la diversidad y la heterogeneidad" de sus obras y funciones para "satisfacer la demanda de los alicantinos, pequeños y mayores".

En este sentido, la edil Beldjilali ha destacado la "calidad y variedad de la programación del Teatro Principal para esta temporada en la que los alicantinos van a encontrar espectáculos para todos los públicos".

De otro lado, Ponsoda ha aseverado que uno de los "principales ejes a través de la actuación de la Fundación Banco Sabadell es el apoyo a la cultura con el objetivo de acercarla a la sociedad". "La programación que hoy se presenta pone de manifiesto el trabajo de todos los profesionales que hay detrás y su compromiso por conseguir ofrecer espectáculos de alto nivel y con una oferta que se adapta a todo tipo de públicos. Estamos seguros de que a través de esta amplia propuesta el Principal conseguirá mantenerse como el espacio cultural de referencia que es para la ciudad de Alicante", ha apuntado.

Asimismo, Padilla ha resaltado que se ha intentado "aunar excelencia y diversidad en esta programación" con propuestas "atractivas para atraer a los alicantinos a venir" al teatro: "Una firme apuesta por mostrar nuevos textos teatrales y formaciones musicales y danza nacionales e internacionales de gran nivel y seguiremos trabajando en la creación de nuevos públicos con un gran abanico de propuestas para centros educativos, sin olvidar nuestro apoyo a la producción local".

PROGRAMACIÓN VARIADA

En la nueva programación presentada se incluyen propuestas de danza, como la que se ofrecerá el miércoles 8 de abril con 'Paisajes humanos', de la compañía Alicia Soto-Hojarasca. La música llegará el 9 de abril con un concierto de Fórmula V y el sábado 11 de abril el humor recalará en el Principal con el 'show' de Enrique Piñeyro titulado 'Volar es humano, aterrizar es divino'.

En abril también habrá teatro. El domingo 12 llegará la obra 'Constelaciones', de Nick Payne, con dirección de Sergio Peris-Mencheta y con Clara Serrano, Cristina Suey, David Pérez Bayona, Jordi Coll, María Pascual y Diego Monzón en el elenco. Además, el viernes 17 y sábado 18 llegará Ernesto Sevilla con 'Yo literal' y el lunes 20 y martes 21 de abril habrá un concierto dirigido a centros educativos con 'Los coles con la OJPA'.

Por otro lado, el miércoles 22 de abril Alejandro Riaño presentará su espectáculo 'Nadie lo hace como Juanpis lo hace', y un espectáculo de zarzuela se sumará a la nueva programación el jueves 23 de abril con 'La del manojo de rosas', con Materlírica España.

Entre otras propuestas, se incluye la del sábado 25 y domingo 26 de abril con la obra 'Mejor no decirlo', de Salomé Lelouch, con Imanol Arias y María Barranco en el elenco. Igualmente, el 8 de mayo llegará 'La mujer rota', de Simone de Beauvoir, con dirección de Heidi Steinhardt y con Anabel Alonso en el elenco.

Otro espectáculo de humor se sumará a la programación de mayo. Concretamente, el viernes 29 llegará el show 'Hora treintaypico', la traslación a los escenarios de 'Hora veintipico' de la Cadena SER, con Héctor de Miguel (Quequé), Fernando Moraño, Marina Lobo, Miguel Martín y José Cabrera.

OTROS ESPECTÁCULOS

En junio, el mes arrancará con música de la mano de 'Tubular Bells by Opus One' el día 4. El humor llegará el día 5 con Rafa Maza y 'Fabiolo connection'. Por su parte, el día 6 llegará la obra teatral 'La vida extraordinaria', de Mariano Tenconi Blanco, con Malena Alterio y Carmen Ruiz en el elenco. La nueva programación culminará el sábado 13 con un concierto extraordinario de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante.

Las entradas están disponibles desde este jueves por los canales habituales del Teatro Principal de Alicante, es decir, en su página web y también en taquilla en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.