La música protagoniza la "Navidad mediterránea" en València con 48 conciertos en plazas y barrios

La música será protagonista de la Navidad en València con un total de 48 conciertos en las plazas y barrios de la ciudad. "Vamos a tener las Navidades con más música, tradición, sostenibilidad, accesibilidad y, sobre todo, de apuesta por la convivencia: una Navidad mediterránea que celebra nuestra identidad y que este año volverá a llenar todos nuestros barrios de vida, de cultura, de emociones, de experiencias compartidas y, sobre todo, de mucha música".

Así lo ha expresado la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, quien ha presentado la programación musical y de actividades para la campaña de Navidad 2025, acompañada por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, y por el director de València Music City, Juan Pablo Valero.

La oferta incluye un total de 48 conciertos en todas las plazas y barrios de la ciudad, talleres para todos los públicos en los museos municipales, visitas guiadas y teatralizadas por distintos puntos de la ciudad, recorridos por los refugios, y espectáculos de magia y cuentacuentos, entre otras acciones.

"Una propuesta --ha subrayado Llobet-- que reafirma nuestra apuesta por una ciudad viva, sostenible, cultural y especialmente pensada para las familias, siguiendo las líneas estratégicas del nuevo modelo de ciudad que estamos construyendo".

Por su parte, el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, ha explicado que se ha reforzado la programación y los talleres y actividades en los museos durante estas fiestas "precisamente porque las familias y sobre todo los niños y niñas tienen más tiempo libre y pueden acudir a disfrutar de estas actividades".

Tanto Llobet como Moreno han destacado "la apuesta municipal por la inclusión": "Queremos que València sea, no la mejor ciudad del mundo para vivir, sino la mejor ciudad para todo el mundo. Por eso, todas las políticas de inclusión están de manera transversal incluidas en las iniciativas que impulsamos, tanto desde la Concejalía de Turismo como desde Cultura y desde la estrategia València Music City", han subrayado.

"Va a haber más actividades musicales que nunca, con más conciertos, más espacios y más programación por muchos más barrios de la ciudad", ha incidido Paula Llobet, quien ha asegurado que la programación musical navideña en València va a "reforzar la apuesta por un modelo cultural cercano y de calidad, y va a ser un elemento vertebrador de toda la vida en la ciudad durante las próximas semanas".

Hasta el próximo 4 de enero se ofrecerá una cincuentena de conciertos en plazas y barrios de València, en el marco de la estrategia València Music City, organizados por la Fundación Visit València. Son actuaciones navideñas que combinan coros, villancicos y folclore tradicional: la mitad de ellos, en la plaza del Patriarca, con actuaciones diarias en pleno corazón del centro histórico.

Y la otra mitad, en los barrios y pedanías (Marxalenes, Castellar-Oliveral, el Palmar, Benifaraig, Massarrojos, Patraix, Quatre Carreres, San Isidro, Benicalap, Jesús, Tres Forques, Cabanyal, Tendetes, Benimaclet, Sant Marcel·lí, Orriols, Benimàmet, el Grau, Pinedo, Nazaret, la Torre, Torrefiel, la Fonteta y la Malva- rosa).

"La programación musical navideña refuerza la apuesta de València por un modelo cultural accesible, cercano y de calidad, en el que la música se entiende como un elemento vertebrador de la vida urbana. La cultura sale al encuentro de las personas, convierte las plazas en puntos de reunión y genera experiencias compartidas que fortalecen el vínculo entre los ciudadanos y su entorno", ha aseverado Paula Llobet.

Además de la programación musical, los concejales Llobet y Moreno han presentado también un conjunto de actividades de carácter especialmente inclusivo, diseñadas para todas las personas, independientemente de su edad, condición o capacidades, que incluirán visitas adaptadas, kits sensoriales e intérprete de lengua de signos en diferentes fechas y localizaciones (16 barrios de la ciudad).

Junto a ello, otros 10 barrios de la ciudad acogerán actividades familiares y talleres infantiles de sostenibilidad, como el cuentacuentos "La Navidad del Planeta" y espectáculos de magia con un enfoque sostenible.

En este contexto, la concejala Llobet ha hecho especial referencia a la participación del Servicio de Turismo en la feria Expojove, que dispondrá un estand con talleres y juegos accesibles, kits sensoriales y un diseño totalmente adaptado para personas con discapacidad visual o movilidad reducida.

ACTIVIDADES EN MUSEOS

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha presentado las propuestas navideñas que se han programado en los museos municipales, la mayoría de ellas, de contenido navideño y cultural, "que anima a las personas participantes a conocer nuestra cultura y nuestros museos", ha explicado el edil.

El programa especial se llevará a cabo en el Museo de Historia de València, MHV, las tres casas-museo municipales (Casa Museo Benlliure, Casa Museo Blasco Ibáñez y Casa Museo de Concha Piquer), el Museo del Arroz, los Refugios Antiaéreos del Ayuntamiento y de Serranos, el Museo de la Ciudad, el Centro Arqueológico de l'Almoina, la Galería del Tossal, el Palacio de Cervelló tendrá también algunas actuaciones teatralizadas para conocer mejor este espacio.

Finalmente, Moreno ha anunciado también una serie de rutas por las galerías de arte de la ciudad y por el Museo de la Ciudad, que empezarán el próximo jueves, día 18, dirigidas a "potenciar las visitas a estos espacios artísticos innovadores y contemporáneos, que se complementen con los espacios municipales".

El concejal ha animado a la ciudadanía y visitantes a disfrutar de estas propuestas que, "no sólo dan a conocer y celebran la Navidad, sino que animan a la gente a conocer mejor los espacios culturales municipales y todo lo que se desarrolla en ellos".

El director de la estrategia València Music City, Pablo Valero, ha destacado la importancia de la música en las celebraciones, precisamente desde el lema de la campaña de València 2025, "La Música encén el Nadal". Valero ha destacado los dos grandes ámbitos de la programación musical de este año: los grupos de folclore y las rondas de música tradicional y villancicos, y la música coral.

A las propuestas de Visit València se suman las iniciativas musicales del Palau de la Música y de la Concejalía de Cultura, lo que eleva a 72 las actuaciones musicales en la ciudad. Valero ha anunciado una de las principales iniciativas de esta campaña: el primer Escenario Musical Navideño de la ciudad, "que nunca antes había existido y que va a ser un foco en un punto visible de la ciudad, un punto de acceso en el corazón urbano como es la plaza del Patriarca". Desde el próximo lunes, 22 de diciembre, hasta el 4 de enero, todos los días habrá dos actuaciones musicales, a las 18:00 (un coro) y a las 19:00 horas (un grupo de folclore).

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha concluido animando a la ciudadanía a disfrutar de esta amplia programación especial, y ha afirmado que la Navidad en València "es música, tradición, sostenibilidad, accesibilidad y, sobre todo, convivencia. Una Navidad Mediterránea que celebra nuestra identidad y que este año vuelve a llenar la ciudad de cultura, emociones y experiencias compartidas". "En València -ha finalizado- la Navidad se vive en la calle, en los barrios, con música, con familia y con alegría".