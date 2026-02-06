El musical de Mulán llegará al Roig Arena a finales de marzo

La legendaria historia de Mulán cobrará vida en el Auditorio Roig Arena el 29 de marzo - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El musical familiar 'Mulán. Honor, lealtad, valor' llegará al auditorio Roig Arena de València el próximo domingo 29 de marzo, tras siete años recorriendo teatros de toda España.

Producido por La Compañía de Row, esta versión propia y original de la conocida leyenda china está pensada para disfrutar en familia, por lo que cuenta con un marcado tono de comedia que conecta tanto con pequeños como con adultos, explica el espacio multiusos.

Propone un viaje visual y emocional a la antigua China a través de una puesta en escena en la que conviven sombras chinas, dragones, palacios imperiales, artes marciales y una escenografía dinámica que se transforma a lo largo de la función. Todo ello acompañado de una cuidada iluminación y efectos visuales.

El musical cuenta con música original compuesta específicamente para el espectáculo, con canciones inéditas y temas instrumentales con inspiración oriental. La banda sonora se convierte así en un elemento narrativo que refuerza los valores de la historia y mantiene el pulso del espectáculo.

La adaptación también destaca por su enfoque, ya que transmite un mensaje universal sobre el valor, la lealtad, la identidad personal y el amor familiar, convirtiendo a Mulán en una heroína cercana y contemporánea.

En cuanto al vestuario, trajes inspirados en la tradición oriental conviven con propuestas creativas para personajes simbólicos y fantásticos.

El espectáculo fue finalista a Mejor Musical Familiar en los Premios de Teatro Musical de España y obtuvo la nominación a Mejor Actuación Femenina Destacada para Mónica Zamora. Las entradas ya están a la venta en la web del espacio.