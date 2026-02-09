La Mutant impulsa la visibilización de los procesos de creación en las Jornadas de Investigación Escénica

La Mutant impulsa la visibilización de los procesos en las Jornadas de Investigación Escénica - LA MUTANT

¿Cuáles son las diferencias entre procesos de creación e investigación? Esta pregunta es el punto de partida de las Jornadas de Investigación Escénica puestas en marcha por la asociación Comitè Escèniques, que se celebrarán los días 12, 13 y 14 de febrero en La Mutant.

Tras la "buena acogida" de la primera edición, celebrada en 2024 en el Espai La Granja, con Amalia Fernández como anfitriona, esta segunda aspira a contribuir a la creación de un espacio estable de encuentro, reflexión y experimentación en torno a la investigación en las artes escénicas, explica la organización en un comunicado.

"Estas jornadas buscan ampliar las voces, hacer visibles procesos que a menudo quedan ocultos y crear un espacio seguro en el que artistas, investigadoras y público puedan compartir preguntas, metodologías y experiencias en torno a la investigación escénica", resumen desde Comitè Escèniques.

La edición de 2026 va a combinar talleres prácticos, espacios de reflexión colectiva y momentos de convivencia, con la intención de hacer más accesible la investigación escénica y compartirla con el público. Para ello, se ha creado el Comité Investigador, formado por artistas de Comité Escèniques con trayectorias diversas en investigación.

El grupo, formado por Sandra Gómez, rosanaiaris, Cía. L'Abocador y Colectivo 114, experimentará con un nuevo formato de divulgación, basado en la práctica, el encuentro y el diálogo.

Antes de las jornadas abiertas al público, el Comité Investigador está participando estos días en seis sesiones privadas de trabajo. En estos encuentros, cada artista o colectivo comparte sus herramientas y metodologías de investigación con el resto a fin de poner en común procesos de trabajo, repensar las propias prácticas, abrir desviaciones y nuevas preguntas, y especificar formas diversas de investigar desde la escena.

Este trabajo interno servirá para ordenar y visibilizar las metodologías que cada artista ya utiliza, y que posteriormente se compartirán con la audiencia.

DESPLAZAMIENTOS Y FRONTERAS

Las jornadas se desarrollan bajo el lema 'Períhode: transiciones y migraciones para agrietar fronteras', que servirá de hilo conductor para conectar las distintas investigaciones y abrir preguntas sobre el cuerpo, el territorio, los desplazamientos, los cambios y las fronteras tanto físicas como simbólicas y artísticas.

En este marco, Aurora García Agud y Jor Camacho, artistas invitadas el 11 de febrero en Zona Grisa, el espacio dedicado por La Mutant a que las creadoras puedan compartir con el público sus procesos, mostrarán su trabajo y sus metodologías de investigación, dialogando con el Comité Investigador. Ambos artistas darán una charla sobre la labor del archivo en la investigación artística.