La Mutant revela al fútbol como "motor cultural e identitario" con cortometrajes y coloquios - REMITIDA LA MUTANT

VALÈNCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'LaLonja - El Otro Fútbol' rescatará el próximo 10 de abril en La Mutant una manera de vivir el fútbol que "no se ciñe al resultado en el marcador", sino a "la identidad de un barrio, a la lucha de las mujeres por ocupar su lugar en el campo y al cántico en comunidad en la grada".

"Una manera de acercarse al deporte, entendido como un lenguaje universal y una herramienta de transformación", ha señalado la sala en un comunicado.

Esta propuesta combina una cuidada selección de cortometrajes, piezas audiovisuales, exposiciones y coloquios con profesionales del sector para mostrar cómo el fútbol refleja nuestra sociedad y conecta con la creatividad y la cultura contemporáneas, abordándolo como un fenómeno cultural, social e identitario.

La jornada invita a vivir una experiencia colectiva para servirse del balón como pretexto para narrar nuestra historia contemporánea. Así, a lo largo del evento se abordarán temáticas como la lucha por la igualdad de género en el deporte, el impacto del fútbol en África, y la influencia de la música y de la cultura popular sobre este fenómeno.

DEL CELTA DE VIGO A UNA ACADEMIA EN COSTA DE MARFIL

A través de cine, fotografía y contenido audiovisual, LaLonja invita al público a descubrir historias que unen deporte, comunidad y creatividad. Ejemplo de ello son obras como el video de la canción de C. Tangana 'Oliveira Dos Cen Anos', producida por Little Spain para el centenario del Celta de Vigo. La pieza es un ejemplo "paradigmático! de la confluencia entre folklore y vanguardia en "una propuesta visual que tiene como fin ensalzar el sentimiento de pertenencia", resaltan.

La selección se completa con una mirada hacia el continente africano a través del cortometraje documental dirigido por Tristan Feres y Maky Margaridis 'Sol Béni' (2024), que se adentra en la realidad de las academias de fútbol como motores sociales, y de 'Right to Play', una pieza audiovisual que pone el foco en el fútbol como herramienta de resistencia y transformación social a través de la historia de Khalida Popal, fundadora de la primera selección femenina de Afganistán.

Perseguida y obligada a exiliarse, su lucha continúa hoy desde fuera de su país, utilizando el deporte como plataforma para defender los derechos de las mujeres y visibilizar la desigualdad de género. Se trata de un relato que trasciende lo deportivo para mostrar el poder del fútbol como vehículo de cambio y el impacto de una figura que ha convertido su compromiso en legado.

La jornada contará con una selección de creadores y expertos que están redefiniendo la cultura del fútbol desde la moda, la estrategia y la identidad digital. Al centro de artes vivas acudirán ponentes como Roberto, de Equipo FC, un estudio creativo enfocado en el fútbol y la moda, Gonzalo Boronat, de la productora de publicidad Isola, y el productor Gerard Rodríguez, de Japónica Films.

La mesa de debate se completará con la participación del ponente, creador y director Gerseys, y las perspectivas críticas de José Julio Giménez, Omar Hachemi y del director de fotografía Borja Llorens. Los ponentes analizarán cómo la música, la moda y la imagen han transformado el juego en el estadio en una experiencia compartida que trasciende los noventa minutos de partido.