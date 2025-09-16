Mutxamel (Alicante) recuerda a los dos policías locales y al conductor de grúa fallecidos en un atentado de ETA en 1991 - GVA

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio alicantino de Mutxamel ha recordado este martes, 34 años después, a los dos policías locales y al conductor de una grúa fallecidos el 16 de septiembre de 1991 en la explosión de un coche bomba de la banda terrorista ETA.

Las tres personas murieron en la explosión de un vehículo cuando lo estaban retirando al sospechar de él, ya que estaba empotrado y abandonado en una sucursal bancaria cercana al cuartel de la Guardia Civil.

Pese a las sospechas, no se percataron de que el coche que conducían escondía dentro una bomba colocada por ETA y los policías Víctor Manuel Puertas y José Luis Jiménez Vargas y el conductor de grúa Francisco Cebrián fallecieron cuando trataban de estacionar un vehículo en el depósito municipal de vehículos, según ha recordado la Generalitat en un comunicado.

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha participado en el acto de homenaje a las víctimas del atentado de ETA, durante el que ha incidido en que "las víctimas son el alma de la memoria y el motor del compromiso social para que nunca se olvide el sufrimiento y la lucha de los afectados por el terrorismo".

"Mantener vivo el recuerdo de las víctimas del terrorismo es fundamental para no olvidar y evitar cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Estos testimonios y estos reconocimientos tienen que seguir más vivos que nunca para evitar radicalismos y seguir consolidando una sociedad comprometida con los valores democráticos", ha manifestado.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

La consellera ha destacado la "colaboración" entre la Conselleria de Justicia, a través de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, la Conselleria de Educación y la Fundación de Víctimas del Terrorismo, con la participación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que desde 2024 ha sido "fundamental" para "llevar el testimonio directo de las víctimas gracias al Proyecto de Memoria y Prevención del Terrorismo en las aulas de la Comunitat Valenciana".

Esta iniciativa tiene como objetivo "generar espacios de reflexión y visibilidad, así como para debatir acerca de los proyectos que se deben llevar a cabo para mejorar las condiciones de las víctimas y sus familias, acercando las experiencias impactantes de las víctimas a los estudiantes y permitiendo a los jóvenes interactuar directamente con familiares de víctimas, aprender sobre la violencia terrorista y reflexionar sobre su impacto en la sociedad".

Los 'Testimonios Audiovisuales de Víctimas del Terrorismo', que se engloban dentro del Proyecto de Memoria y Prevención del Terrorismo en las aulas de la Comunitat Valenciana, son utilizados en forma de material didáctico como "herramienta de prevención de la radicalización, deslegitimación del uso de la violencia y de reconocimiento de las víctimas".

En concreto, recogen los testimonios de once víctimas del terrorismo de ETA, del Grapo, del FRAP y del yihadismo. En estas entrevistas, las víctimas transmiten a los más jóvenes la experiencia vivida y sus testimonios se ponen a disposición de los centros de enseñanza para que puedan ser utilizados de forma sistemática, como se hace en otros países con obras como el 'Diario de Ana Frank' o 'Si esto es un hombre' de Primo Levi.