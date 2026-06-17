El MuVIM analiza la mutación de la tipografía con un proyecto creativo de la UPV - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El MuVIM inaugura esta tarde la exposición 'Captcha, no soy un robot', un proyecto de investigación del Máster en Diseño Gráfico y Tipografía de la Universitat Politècnica de València (UPV) que analiza la mutación de la tipografía en el contexto digital contemporáneo.

La propuesta, comisariada por Begoña Jordá y Nereida Tarazona, gira en torno al concepto de "tipografía hostil", término que define aquellas formas tipográficas que, lejos de facilitar la lectura, imponen una resistencia visual deliberada, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

Los artistas participantes han transformado estos filtros de seguridad en composiciones de gran impacto visual. Así, mediante técnicas plásticas y digitales, las obras presentadas cuestionan la función tradicional de la letra como vehículo transparente de información. En su lugar, la tipografía adquiere un papel protagonista como herramienta expresiva de gran personalidad.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha señalado al respecto que esta exposición, que podrá visitarse en el MuVIM hasta finales de septiembre con entrada gratuita, "convierte un elemento cotidiano de nuestro entorno digital en una oportunidad para la investigación y la creación".

Asimismo, ha subrayado que desde la Diputación "apostamos por proyectos que generan conocimiento y que acercan la investigación a la ciudadanía de una manera accesible y atractiva". Por su parte, las comisarias destacan "la relevancia" de esta iniciativa como un proyecto que "analiza la mutación de la tipografía en la era digital tanto para el ámbito académico como para su transferencia a la sociedad".

La exposición convierte la ilegibilidad programada de los 'Captcha' en "un reto creativo, explorando la tensión existente entre la claridad comunicativa y la seguridad tecnológica". 'Captcha, no soy un robot' invita además a reflexionar sobre la naturaleza del glifo en el siglo XXI y plantea si es la legibilidad una propiedad intrínseca de la palabra o una convención que la tecnología nos obliga a romper.

Las obras expuestas presentan "esta cuestión desde múltiples perspectivas, evidenciando que, frente a la automatización del mundo, la capacidad humana para reconocer patrones y formas continúa siendo un acto de identidad único".