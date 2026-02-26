El MuVIM dedica el mes de marzo a la mujer en la música, la literatura y el arte

Cartel de cuentacuentos en el MUVIM - MUVIM

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El MuVIM dedica gran parte de su programación del mes de marzo --más allá del 8M-- a resaltar el rol que han tenido las mujeres en distintas manifestaciones artísticas, desde la música a las artes plásticas o la literatura, en las que han sabido expresarse con una voz propia. Así, el museo de la Diputació de València ha programado una serie de actividades dirigidas a todos los públicos, de los más pequeños a los más mayores, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

La programación especial arrancará este domingo 1 de marzo con el concierto extraordinario 'Murió por la belleza', en que la ensemble Heilen Dúo interpretará piezas compuestas por mujeres de los siglos XIX y principios del XX. Con María Abad al piano y Mayte García Atienza al violonchelo, el recital reconocerá a aquellas creadoras que tuvieran que desarrollar su talento artístico en un contexto cultural y social particularmente adverso.

La música también será protagonista de otro concierto centrado en una de las personalidades más interesantes de la historia de la música: Barbara Strozzi, "la 'virtuossissima cantatrice' fue una importante figura del siglo XVII que compuso numerosas obras con una coloración musical única"; a través de su música expresaba emociones y sentimientos femeninos, desterrados habitualmente de la música creada por sus homólogos masculinos.

La soprano Begoña Martínez acompañada en la tiorba por Paula Brieba ofrecerán un concierto dramatizado en el cual, además de interpretar arias y cantatas de la compositora veneciana, recrearán los hitos más destacados de su trayectoria vital.

UN TALLER DEDICADO A ROSALÍA

La música también será la protagonista de un taller diferente especialmente concebido para público joven, a partir de los 12 años. A través de dos creadoras de épocas muy distintas, Matilde Salvador y la cantante internacionalmente reconocida Rosalía.

El taller pondrá en valor la forma y manera en que las dos mujeres han empleado su creatividad, a través de la expresión musical en este caso, para cuestionar las normas de su tiempo y ganar espacios de libertad tanto en la música como en la sociedad.

El taller tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 18 horas. Los más pequeños podrán conocer, a través de los cuentacuentos, dos mujeres que destacaron en ámbitos tan diversos como la literatura y la aviación pionera. Todo el mundo conoce la historia de Frankenstein, pero no todo el mundo sabe que aquel monstruo que solo pedía amor y comprensión fue fruto de la imaginación de una mujer singular, Mary Shelley, hija de la precursora del feminismo Mary Wollstonecraft. El mismo 8 de marzo, la visionaria escritora inglesa será la protagonista de un cuentacuentos adaptado para que los más pequeños conozcan y se familiaricen con una mujer tan excepcional.

Por su parte, el domingo 22 de marzo la protagonista de otro cuentacuentos será la pionera de la aviación Amelia Earhart. Además de aviadora, Earhart fue periodista, activista por los derechos de las mujeres y escritora de viajes. También el mismo domingo 8 de marzo, el MuVIM ofrecerá una visita temática a la Maqueta del Padre Tosca, situada en el vestíbulo del museo, a través de la cual conoceremos aquellas mujeres que más han destacado en la historia de la ciudad y de la sociedad valenciana.

UNA ARTISTA PALESTINA PARA EL VITRALL

Además de la música, la literatura o la aviación, también las artistas plásticas tendrán un papel protagonista en la programación de marzo. Desde hace más de diez años, el MuVIM reserva el Vitrall de su vestíbulo para exhibir obras de artistas plásticas, valencianas y de todas partes el mundo, en fechas señaladas como el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Será el sábado 7 de marzo, a las 12 horas, cuando se inaugurará un vitrall concebido como un homenaje póstumo a la artista palestina Laila Shawa (1940-2022).

'The imposible dream' (El sueño imposible, 1989) es una obra que, a pesar de su efusión colorida, evidencia la situación minorizada de la mujer musulmana en un entorno políticamente convulso, como es la Gaza en la que nació la artista. La obra de Laila Shawa ha sido expuesta en numerosas galerías de prestigio reconocido, de Londres a Washington, pasando por Malasia o China.

Todas las actividades son gratuitas, pero en algunas hay que hacer reserva previa telefoneando al 96 388 37 30, de martes a domingo de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.