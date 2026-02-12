El MuVIM descubre el legado de mujeres que cambiaron la ciencia con actividades infantiles - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El MuVIM, Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, celebra este domingo el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemoró este miércoles 11 de febrero. El evento presentará con actividades infantiles el legado de mujeres pioneras que cambiaron el mundo a través de cuentacuentos llenos de historia y talento.

Con esta iniciativa, el museo de la Diputació de València quiere fomentar entre las niñas y niños el interés por la ciencia ofreciendo referentes femeninos que inspiren a las nuevas generaciones con cuentacuentos que servirán para conectar con grandes científicas y filósofas en un entorno único, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Así, este domingo 15 de febrero el museo viajará al pasado para descubrir la historia de Marie Curie, una mujer "valiente" que consiguió estudiar y aprender "cuando a las niñas no siempre se les permitía hacerlo".

Durante la actividad, que se realizará a las 12.30 horas en el salón de Actos del museo, se contarán cuentos que transmitirán cómo Curie cambió el mundo con sus descubrimientos y que "invitarán a creer en uno mismo, a compartir el conocimiento y a entender que el talento y los sueños no tienen género".

MARIE CURIE

Marie Curie es la científica más conocida del siglo XX. Pionera, junto a su marido Pierre Curie en el estudio de la radioactividad, fue la primera mujer en recibir un Premio Nobel y, hasta la fecha, la única persona que ha recibido dos Premios Nobel en distintas disciplinas científicas (Física y Química).

Descubrió los elementos Radio y Polonio iniciando las investigaciones en radioactividad, fundamentales en el estudio de la estructura atómica de la materia y con aplicaciones en medicina y otras disciplinas.

HIPATIA DE ALEJANDRÍA

Asimismo, el próximo 22 de febrero también a las 12.30 horas, el MuVIM recordará la vida de Hipatia de Alejandría, la pensadora que amaba las estrellas, los números y las preguntas difíciles.

En su época, pocas mujeres podían aprender, pero Hipatia consiguió estudiar y compartir su conocimiento. Filósofa, matemática y astrónoma, fue la principal valedora y maestra de la Escuela Neoplatónica en su ciudad natal, Alejandría.

También investigó en astronomía, revisando las tablas astronómicas de Claudio Tolomeo, y se interesó por la mecánica y por los aparatos científicos. Las cartas entre Sinesio de Cirene e Hipatia recogen diseños de varios instrumentos, entre ellos: una mejora del astrolabio, un aparato para destilar agua y un densímetro para medir la densidad de los líquidos, entre otros.

Ambas actividades son gratuitas y no es necesario realizar reserva previa.