El MuVIM ofrece un diálogo entre tres maneras de entender la escritura orquestal de la mano de la SFV

Concierto de la Orquesta de Cámara de la Sociedad Filarmónica de València - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El MuVIM ofrecerá este domingo 29 de marzo un concierto de la Orquesta de Cámara de la Sociedad Filarmónica de València donde se podrá apreciar la evolución de la escritura orquestal a través de tres compositores de tres siglos distintos: Mozart (XVIII), Janácek (XIX) y Stravinski (XX). Dos solistas excepcionales, el ruso Mikhail Spivak al violín y el ucraniano Andriy Viytovych a la viola, acompañarán a la OCSFV.

Desde el modelo clásico encarnado por el compositor nacido en Salzburgo a la economía de medios expresivos del ruso, pasando por la vitalidad rítmica del autor checo, el museo de la Diputació de València hará un recorrido por tres épocas distintas con un recital que tendrá lugar a las 12.00 horas en el Salón de Actos.

Las entradas son gratuitas, limitadas al aforo de la sala. Se repartirán a partir de las 11.00 horas en el Punto de Información situado en el vestíbulo del museo, tal como ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El concierto, enmarcado en el programa anual de recitales 'Concerts al MuVIM' propone un diálogo entre tres maneras de entender la forma y la claridad en la escritura orquestal por parte de tres compositores de finales del siglo XVIII, el XIX y el XX. 'La Suite para Cuerdas', de Leo Janácek, escrita en 1877 --durante sus años de formación-- revela un lenguaje todavía anclado en la tradición clásica: una sucesión de movimientos breves y contrastados, de líneas transparentes y estructura definida, que anticipa la vitalidad rítmica de lo que acabará siendo su estilo maduro.

El 'Concierto en Re', de Ígor Stravinski, de 1946, retoma esta misma investigación de equilibrio formal desde la óptica neoclásica, combinando precisión y economía de medios con una escritura de gran claridad.

Finalmente, la 'Sinfonía Concertante para violín, viola y orquesta', de Wolfgang Amadeus Mozart, escrita en 1779, encarna el modelo clásico por excelencia, donde la transparencia, la proporción y el diálogo entre solistas y orquesta logran su máxima expresión, convirtiéndose en una conversación de profunda belleza y equilibrio.