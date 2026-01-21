El MuVIM viaja de la época isabelina hasta la actualidad con su programa de conciertos gratuitos

Concierto en el MuVIM - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VAÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La música clásica regresa este domingo al MuVIM con su programa anual de conciertos gratuitos

El Museu Valencià de la Il.lustració i la Modernitat (MuVIM) ofrecerá, de enero a noviembrela, su programa anual de recitales gratuitos, que en esta ocasión abarca desde la música de la época isabelina inglesa (siglos XVI-XVII) a la música sacra más contemporánea.

La iniciativa 'Concerts al MuVIM' está formada por "una cuidadosa selección de compositores e intérpretes que convertirán el salón de Actos del museo de la Diputació de València en un espacio de diálogo entre tradición y modernidad, ofreciendo al público la posibilidad de acercarse a la historia de la música".

El ciclo comienza este domingo 25 de enero a las 12:00 horas con Equip Solnegre. Aunque las piezas que se interpretarán fueron concebidas inicialmente para laúd, Equip Solnegre ha ampliado el registro sonoro añadiendo y adaptando las canciones a la flauta de pico, el cornetto y la viola da gamba. Bajo el título 'Broken Music', el concierto centrado en las lute songsinglesas de principios del siglo XVII, mostrará el gusto estético de una época en que música y poesía iban estrechamente entrelazadas. Las entradas son gratuitas, limitadas al aforo de la sala. Se repartirán a partir de las 11 horas en el Punto de Información situado en el vestíbulo del museo, por orden de llegada.

'Concerts al MuVIM 2026' centrará su interés en las figuras de grandes compositores como Stravinski, Mozart, Janácek o Rajmáninov, cuya música vendrá de la mano de intérpretes internacionalmente reconocidos como Yago Mahúgo (clavecín) y Ludmil Angelov (piano). También se podrá disfrutar de dúos y arias de la historia de la ópera y asistir a un concierto donde la música clásica --de Schubert a Debussy, pasando por Manuel de Falla o Erik Satie-- se pasará por el tamiz tímbrico y rítmico del jazz.

Asimismo, el 2 de julio el museo celebrará su 25 aniversario con un concierto del Cor de la Generalitat Valenciana especialmente concebido para la ocasión, con música de compositores valencianos como Manuel Palau, Matilde Salvador o Josep Ramon Gil-Tàrrega. Este será el único concierto que tendrá lugar un jueves a las 19 h, el resto serán domingo a las 12:00 horas.