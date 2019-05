Nace en Bioparc un bebé de cerdo hormiguero, un animal poco conocido pero protagonista en 'La Pantera Rosa'

Publicado 12/05/2019 12:17:39 CET

El Bioparc de València ha acogido el nacimiento de una cría de oricteropo, comúnmente llamado cerdo hormiguero, un animal "poco conocido" pero presente en el imaginario colectivo por ser, en versión azul, uno de los protagonistas de la serie de dibujos animados de 'La Pantera Rosa'.

El parque ha explicado que para la mayoría de sus visitantes el cerdo hormiguero es "todo un descubrimiento, pues nunca habían visto ni oído nada sobre esta rara especie de fisionomía realmente peculiar". Esta especie, detalla en un comunicado, tiene un hocico parecido al de un cerdo, su cola es similar a la del canguro, y además presenta "enormes" orejas de conejo y "fortísimas" garras.

El bebé que ha nacido en el Bioparc, una pequeña de 1,6 kilos y semanas de vida, se integra en un grupo de cinco individuos: la pareja reproductora, dos crías de dos y un año y la nueva incorporación a la familia. Se trata del "único grupo reproductor de España y uno de los más importantes del mundo".

En Bioparc, habitan la zona que recrea la sabana subterránea, donde el bebé "duerme profunda y plácidamente" durante el día en su madriguera, hasta que sale con "frenética" actividad con el crepúsculo para excavar grandes agujeros en el recinto exterior.

Este animal está en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por el momento, en una situación de preocupación menor. En el parque valenciano se encuentra dentro de un programa internacional de conservación (ESB) que tiene como objetivo garantizar la pervivencia de la especie.

SEPARADA CON SU MADRE

La pequeña, pues "casi con seguridad" se trata de una hembra, permanece en todo momento con la madre, separadas del resto de la familia, el padre y los dos hermanos, que son macho y hembra. El objetivo es "garantizar su máximo bienestar" y, para ello, las instalaciones están diseñadas para que ambos grupos cuenten con una madriguera que les mantiene a una temperatura cálida y correcta humedad.

Este protocolo permite que la cría mame según su voluntad y mantenga un "correcto desarrollo y crecimiento". Al nacer ha pesado 1,6 kilos y hasta que alcance los 2,5 kg se vigilan los parámetros ambientales cada seis horas y se controla que se alimenta con una frecuencia de dos horas. Durante este periodo cada día, por la mañana y por la noche, se realiza una revisión exhaustiva de la cría, se limpia, pesa e hidrata su piel.

PROTAGONISTA DE 'LA PANTERA ROSA'

El cerdo hormiguero es uno de los protagonistas de la serie 'La Pantera Rosa', si bien la traducción en la versión española le adjudicó ser otra especie oriunda del continente americano en 'The Ant and the Aardvark' ('La hormiga y el oso hormiguero').

En realidad, el significado de 'Aardvark' es cerdo hormiguero, así que el personaje azul de la serie es un oricteropo africano. De hecho, son especies muy distintas y solo comparten la alimentación, basada en hormigas y termitas, y la larga lengua para conseguir estos nutritivos insectos.