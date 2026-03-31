Nace Espígol Nest, la primera residencia de escritura de guion de la Comunitat Valenciana

Presentación de Espígol Nest - ESPÍGOL NEST

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis protectos participarán en Espígol Nest, la primera residencia de escritura de guion de la Comunitat Valenciana que se desarrollará entre los próximos días 14 y 28 de abril en la localidad de Herbers (Castellón). El guionista y montador Carlos Marqués-Marcet será el invitado que realice una mentoría especial y compartirá sus procesos de escritura con las personas residentes.

Así se ha dado a conocer este martes en la presentación de este inicativa, que se organiza desde la Asociació Àmbit y el Ayuntamiento de Herbers en colaboración con la Asociación d'Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV), con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Institut Valencià de Cultura, según ha informado la organización en un comunicado.

La residencia Espígol Nest ha sido presentada por el director adjunto de audiovisual y cinematografía del Intitut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosalbez, junto a los responsables del proyecto, Javier Villalta de la Associació Àmbit, la coordinadora d'EDAV, Teresa Cebrian; la directora de Espígol Nest, Laura García Andreu; y el alcalde de Herbers, Daniel Pallarés.

'Idealistas' de Joana M. Ortueta; 'Cólera', de Jose Luis Lázaro; 'Les que estan' de Gala Diaz; 'Qui mesura les muntanyes' de Alba Iranzo; 'Hasta que el cuerpo aguante' de Claudia Estrada; y 'Cosecha' del colectivo Coentores, formado por Irene Klein, Gabriela Gómez y Carmen de Rueda, son los proyectos seleccionados para participar en la primera edición de Espígol Nest.

Se trata de cinco proyectos de ficción y uno documental, cuatro en castellano y dos en valenciano y un total de ocho guionistas que durante 14 días convivirán en Herbers, en la comarca de Els Ports, dentro de esta "actividad pionera" en la Comunitat Valenciana.

"Esta residencia no es solo un lugar de trabajo para guionistas, es una herramienta de transformación. Nos permite visibilizar el medio rural no como un espacio vacío o en declive, sino como un entorno vivo, creativo y lleno de oportunidades.", ha indicado Pallarés.

Por otro lado, ha destacado que la Associació Àmbit ha demostrado "un compromiso firme con Herbers para impulsar proyectos culturales de gran valor como el Espígol Fest, que han situado nuestro municipio en el mapa cultural y han generado un impacto muy positivo en nuestra comunidad".

AMPLIACIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL

Este proyecto nace de los encuentros de guionistas desarrollados en las últimas ediciones del Festival de cine de Herbers, Espígol Fest, que amplia la actividad cultural, vinculada a la creación y la industria audiovisual en esta población como parte de una estrategia integral de lucha contra la despoblación.

El director de Àmbit y alma mater del proyecto, Javier Villalta, ha destacado que para la asociación es "fundamental" que la actividad se expanda y crezca "de manera sostenida, sostenible y coherente con la identidad de Herbers" y ha añadido que "además lo haga alineada con los objetivos de nuestro trabajo por la plena inclusión de personas en situación vulnerable tras su paso por centros penitenciarios".

La actividad ha sido posible ponerla en marcha por el "esfuerzo compartido" junto a EDAV, que ha formado parte de los encuentros de guionistas, ha puesto a disposición de la actividad a parte de sus asociados y ha hecho difusión de la convocatoria entre entidades especializadas, de manera que ha logrado alcanzar un total de 45 proyectos recibidos.

"El nivel ha sido alto y la elección de los seis proyectos ha sido compleja, ya que a la calidad artística de los guiones presentados había que sumar la necesidad de mantener cierto equilibrio en las temáticas", ha confirmado la directora de la residencia, Laura Garciía Andreu.

Asimimsmo ha manifestado que estan "convencidas" de que el tiempo de escritura, las actividades propuestas y la interacción con mentores y mentoras "hará crecer y evolucionar estos proyectos de manera firme".

MENTORÍA PERSONALIZADA

Cada proyecto contará con una mentoría personalizada. Estas correrán a cargo de Avelina Prat, María Mínguez, Rafa Molés, Mila Luengo, Fran Ruvira y Sergi Miralles, pero también habrá un guionista invitado que realizará una mentoría especial, el director Carlos Marqués- Marcet, que compartirá sus propios procesos de escritura y creación.

A todo este trabajo interno se sumarán actividades específicamente creadas para favorecer la interacción con la población local, por lo que los sábados 18 y 25 de abril por la tarde, la sala del Delme se abrirá para "compartir experiencias, vivencias, y parte de sus trabajos anteriores, con vecinos y vecinas que quieran saber algo más de este grupo de guionistas con quienes convivirán durante dos semanas".

La residencia presencial tendrá lugar entre los días 14 y 28 de abril, mientras que en los meses de mayo y junio se darán las dos mentorías virtuales de seguimiento para finalmente hacer una presentación de los resultados de la experiencia el 18 de julio, durante la celebración de Espígol Fest.