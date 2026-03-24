Nace en la UPV el primer laboratorio en neuroemprendimiento del mundo

Neuroemprendimiento - UPV

VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) cuenta con el primer laboratorio de neuroemprendimiento a nivel mundial cuyo objetivo es registrar y analizar métricas de rendimiento cerebral en directivos de empresas aplicadas a la toma de decisiones y la gestión bajo presión.

Este proyecto "pionero" ayuda a emprendedores senior y junior a mejorar su capacidad de tomar decisiones y dirigir equipos de trabajo y responde a una necesidad detectada globalmente: desarrollar nuevas metodologías para comprender y optimizar cómo influyen las emociones, el estrés y los procesos cognitivos en la actividad emprendedora y el liderazgo empresarial, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Según el profesor David Juárez, director del Máster en Marketing y Comunicación de la UPV, "no hay ningún centro de investigación o universidad con un laboratorio diseñado para este propósito". "Desde el NeuroEnterpreneurship Lab UPV trabajamos para potenciar la resiliencia con herramientas que ayudan a gestionar las emociones y facilitan la toma de decisiones en condiciones de presión", ha apostillado.

Mediante diferentes herramientas avanzadas de medición analizan tanto la toma de decisiones como la organización empresarial desde una perspectiva emocional y cognitiva.

Utilizan la electroencefalografía (EEG-medición de métricas de rendimiento cerebral); la respuesta galvánica de la piel que permite observar, a través de la microsudoración de la piel, el nivel de emoción o estrés que siente una persona; el pulsómetro para controlar el ritmo cardíaco; el seguimiento ocular (ET-eye tracking) para detectar en qué se centra la atención visual y el reconocimiento facial (FC-facial coding) para conocer las emociones que experimenta una persona ante un estímulo mediante los micro movimientos involuntarios de los músculos de la cara.

El equipo de investigadores UPV que forman parte de Neuroentrepreneurship Lab UPV trabaja desde hace 2022 en varias líneas de investigación, centradas en neuroemprendimiento, neuroliderazgo y neuromanagement.

Entre las líneas de investigación que desarrollan también está la neurociencia en el lugar de trabajo con el fin de optimizar las capacidades personales para el éxito de la empresa, la reducción del estrés, la resolución de problemas y el pensamiento creativo. Neuroentrepreneurship Lab UPV está ubicado en Start Up UPV, integrado en el ecosistema de emprendimiento de la UPV.