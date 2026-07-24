Nacen dos crías de águila de Harris en Mundomar Benidorm - MUNDOMAR BENIDORM

ALICANTE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mundomar Benidorm ha señalado este viernes que celebra sus 30 años con el nacimiento de dos crías de águila de Harris, "un acontecimiento especialmente significativo al tratarse de la primera reproducción de esta especie en las instalaciones del parque".

Los nuevos integrantes han sido bautizados por el equipo de cuidadores y veterinarios como Sáhara y Dakar. Sus progenitores, Jalisco y Arizona, llegaron a Mundomar en 2021 cuando apenas tenían un mes de vida.

Tras varios años bajo el cuidado del equipo del complejo de naturaleza de Benidorm (Alicante), la pareja ha logrado sacar adelante su primera puesta, ha detallado Mundomar en un comunicado.

Ha señalado que este nacimiento "supone una excelente noticia", ya que "refleja el éxito de los programas de cuidado y bienestar animal desarrollados" en sus instalaciones.

"La reproducción bajo cuidado humano solo llega a término cuando los animales disfrutan de unas condiciones óptimas, tanto desde el punto de vista médico como ambiental", ha apuntado.

Sáhara y Dakar ya han cumplido ocho semanas de vida y se encuentran en "perfecto estado". Además, han completado el plumaje y han salido del nido para explorar el entorno. Sus padres están desempeñando un "papel fundamental" en su crecimiento.

Jalisco y Arizona comparten las tareas de alimentación y protección, un comportamiento propio del águila de Harris, que es de las pocas rapaces que coopera en pareja en la crianza, ha indicado el parque.