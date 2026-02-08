Nach protagoniza una oda al rap con "alma y rima" en el Roig Arena

Nach en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rapero nach protagonizó este sábado por la noche una oda al rap con "alma y rima" en el auditorio Roig Arena de València, donde ofreció un concierto con un repertorio con 25 canciones con las que hizo un recorrido desde sus temas clásicos hasta sus composiciones más recientes.

La velada se inició con la interpretación de 'Orgulloso', seguida de 'Pájaro sin cielo' y 'Desafío', en una actuación en la que estableció desde el primer momento el "tono lírico y la energía" que caracterizan al artista alicantino, ha informado en un comunicado en Auditorio Roig Arena.

A lo largo del recital, Nach transitó por diversas etapas de su discografía, incluyendo temas como 'Ni estabas ni estarás', 'Ten cuidado', 'Nada ni nadie' y 'El amor por encima del oro'.

El despliegue de rimas continuó con composiciones de "gran calado técnico" como 'El idioma de los dioses' y piezas "más personales" como 'Mama's Boy' o 'Amor libre', antes de encarar uno de los momentos "más dinámicos" de la noche con 'Chico problemático'.

La estructura del concierto reservó un espacio "especial" para un 'Medley' que ha encadenado las canciones 'Ser o no ser', 'Palabras', 'Anochece', 'Ellas' y 'Grande', para aumentar la intensidad con la fuerza de 'Rap Bruto' y 'Ruido', con la lectura de su 'Manifiesto' y la interpretación de 'Efectos Vocales', uno de los temas más reconocidos de su trayectoria.

Finalmente, el artista cerró su intervención ante las más de 1.500 personas que asistieron al concierto del Auditorio Roig Arena con el tema 'Destino', canción que da nombre a su actual gira y que puso fin a la jornada ante el público valenciano.