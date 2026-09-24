Nacho Duato critica la "dejadez" de los políticos en el Teatro Principal de València: "Lo han convertido en un zombi"

Archivo - El coreógrafo Nacho Duato. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coreógrafo y bailarín Nacho Duato ha lamentado el cierre del Teatro Principal de València, un espacio al que "los valencianos queríamos mucho" y al que ahora "han convertido en un zombi", algo que ha achacado a la "dejadez" de políticos "de todos los colores".

Así lo afirma el artista en un mensaje difundido en sus redes sociales después de que este martes se anunciara el cierre, al menos durante cuatro años, del teatro tras detectarse problemas de seguridad y solo un día después de que se presentara la programación para el inicio de temporada.

Duato, que ha expresado su apoyo a la concentración de protesta que este jueves han llevado a cabo las asociaciones de artes escénicas valencianas ante el edificio clausurado, ha enfatizado que el Teatro Principal "no se cierra porque haya habido un incendio o porque se haya inundado, sino porque durante años no se han ocupado de él y se ha ido pudriendo poco a poco".

"Cuando yo iba a bailar en los años noventa con la Compañía Nacional de Danza ya estaba mal y seguro que no lo han tocado desde entonces", ha aseverado el coreógrafo, que ha recalcado que "un teatro tiene que cuidarse día a día".

Ha puesto como ejemplo el Teatro Mijáilovski de San Petersburgo donde trabaja y que cuenta "con un equipo de veinte personas que todos los días limpia las butacas, desinfecta los pomos, cambia bombillas y todos los años se pinta y limpia la fachada".

Para Duato, el teatro de la capital del Turia "está sin cuidar desde hace 30 años y por eso está mal y lo terrible es que la gente ha ido a ver espectáculos sabiendo que las puertas de evacuación de incendios estaban mal, que las cornisas de los balcones estaban a punto de caerse, que lo mismo el equipo técnico tiene un cortocircuito, no hay bar para que la gente pueda comentar lo que está viendo...".

Y ha reprochado: "Es un desastre, una dejadez por parte de los políticos de todos los colores". "Una ciudad sin teatro principal es una tristeza; es un teatro que los valencianos queríamos mucho y ahora lo han convertido en un zombi. Qué pena, ojalá lo arreglen antes de cinco años", ha exclamado.