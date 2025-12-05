El Nacimiento Instalado En El Portalet Completa La Ruta De Los Belenes 2025-2026 De Alicante - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alicante ha completado la Ruta de los Belenes de la Navidad 2025-2026 con la inauguración del Nacimiento que la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante ha instalado en el Palacio El Portalet.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha señalado que este belén contiene un "claro" mensaje de "esperanza" y, al mismo tiempo, transmite "paz", según ha explicado el Ayuntamiento de Alicante a través de un comunicado.

Asimismo, Cutanda ha resaltado la "loable" tarea de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, presidida por Alfredo Llopis, por convertir este "emblemático" lugar en "un punto de referencia para experimentar los sentimientos inherentes a la Navidad".

Por su parte, Llopis ha apuntado que el montaje del belén en el Palacio El Portalet supone "acercar el Nacimiento de Jesús a Alicante" a través de los diferentes estilos de belenes.

El dirigente de la Junta Mayor de Semana Santa ha destacado que el belén del año 2022 fue "tradicional" y representaba "la carpintería de San José", mientras que el de 2023, de estilo "napolitano", se caracterizó por "los ropajes de las figuras y el conjunto de elementos complementarios". "El pasado año volvió a tener un componente claramente tradicional", ha asegurado.

Las imágenes, cedidas por Juanjo Sevilla, son de tamaño natural, lo que lo convierte, según el consistorio, en "el único de Alicante de estas características". Además, están vestidas con ropajes cedidas por una familia vinculada a la Junta Mayor.

Asimismo, la Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani, que dirige Gerardo Estrada, ha amenizado el acto con la interpretación de diferentes villancicos.

Los horarios de visita, hasta el 6 de enero, son de martes a viernes desde las 10.30 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas y los sábados, domingos y festivos de 10.30 a 14.00 horas. El lunes permanece cerrado.

El belén de El Portalet se suma así a la ruta que la Asociación de Belenistas, presidida por Alejandro Cánovas. Esta ruta se ha programado para los días 16 y 18 de diciembre y comenzará a las 18.00 horas con la visita al que está situado en el zaguán del Ayuntamiento de Alicante. Proseguirá en la Conselleria de Innovación, plaza de la Montañeta, Palacio Provincial y Estación de ADIF.