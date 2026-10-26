Nanni Moretti, Ilker Çatak y cuatro filmes españoles optan al Premi del Públic de Mostra de València

Fotograma de una de las películas de la 14 edición de la Mostra de València - LA MOSTRA

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección Xaloc de la 41ª Mostra de València-Cinema del Mediterrani, programada del 3 al 15 de noviembre, reunirá once largometrajes que competirán por el Premi del Públic Ciutat de València. La selección incluye un estreno internacional, dos estrenos en España y ocho en la Comunitat Valenciana, y combina el cine de autor premiado en los grandes festivales con la comedia popular, el documental y la memoria histórica.

Según ha informado la organización en un comunicado, el premio está dotado con 10.000 euros, y se proyectarán entre el 6 y el 11 de noviembre en los Cines Babel y ABC Park. Cuatro de las películas son óperas primas y cuatro están dirigidas por mujeres, que exploran desde el deseo y la emancipación femenina las estructuras de poder patriarcales del Mediterráneo.

El cineasta italiano Nanni Moretti tendrá presencia en la sección por partida doble. Por un lado, con 'Sucederá esta noche', la adaptación de la novela de Eshkol Nevo con la que el cineasta italiano regresó a la competición de Venecia por primera vez desde 1989, protagonizada por Louis Garrel y Jasmine Trinca, con música de Alberto Iglesias y participación de la productora vasca Irusoin.

Por otro, con 'Caro Nanni', en la que Pablo Maqueda recorre en Vespa el camino de Madrid a Roma tras las huellas de 'Caro diario', con la participación de Isabel Coixet y Margherita Buy; la película tuvo su estreno mundial en la sección Tiempo de Historia de la Seminci.

A ellas se suma 'Cartas de estado', de Ilker Çatak, ganadora del Oso de Oro en la última Berlinale, en la que el director de 'Sala de profesores' retrata a una pareja de artistas turcos que lo pierde todo bajo la presión del Estado.

La comedia popular también tiene su espacio con dos estrenos en España. 'La vita va così', de Riccardo Milani, que inauguró la Festa del Cinema di Roma de 2025 y lideró la taquilla italiana, enfrenta a un pastor sardo con un empresario que quiere levantar un complejo de lujo en sus tierras. 'Santo Antonio - O Casamenteiro de Lisboa', del luso-francés Ruben Alves ('La jaula dorada'), con Paco León en el reparto, convierte las tradicionales bodas de San Antonio de Lisboa en una comedia sobre dos funcionarios obligados a reinventarlas ante la llegada de una multinacional.

DESDE CANNES Y VENECIA

Las óperas primas ya se han avalado por los grandes festivales. Desde la sección 'Un Certain Regard' de Cannes, donde ambas optaron a la Cámara de Oro, aterrizan 'Océano titánico', de la griega Konstantina Kotzamani, una coproducción con participación española rodada en japonés y ambientada en un internado que forma a adolescentes como sirenas profesionales, y 'Yesterday the Eye Didn't Sleep', del palestino Rakan Mayasi, rodada sin guion e inspirada en el matrimonio forzado de su abuela.

Además, la griega Evi Kalogiropoulou, estrenada en la Semana de la Crítica de Venecia, firma con 'Gorgonà' la historia de una mujer que desafía el orden patriarcal de una ciudad dominada por hombres armados.

El cine español y valenciano completa la selección con 'Todo es cárcel', de Eloy Enciso, producida por Filmika Galaika y Umbracle Cine, que obtuvo el Gran Premio de la Competición Internacional de FIDMarseille y retrata un recorrido por los campos de concentración franquistas que arranca en el puerto de Alicante al final de la Guerra Civil.

'Salen las lobas', ópera prima de Claudia Estrada Tarascó, graduada en Comunicación Audiovisual en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), llega tras su paso por la Seminci con la historia de un grupo de adolescentes de un centro de menores unidas por el trap.

La Mostra acogerá el estreno de 'Facundo Martínez, de Mislata a Kioto', de Mar Navarro Herraiz, con música de Isabel Latorre, un retrato del constructor que dejó su huella en la València de los años sesenta y setenta y cuyos admiradores presumen con orgullo de vivir en un 'Facundo'.

10 MEDIOMETRAJES EN LA CABINA

Tampoco faltará a su cita la sección de mediometrajes La Cabina, que el año pasado se integró como sección competitiva recuperando el espíritu del festival que se celebró en València desde 2008, y que se había consolidado como uno de los referentes mundiales en la exhibición de producciones de entre 30 y 60 minutos de duración, un formato tradicionalmente marginado en los circuitos comerciales y en los festivales generalistas.

En esta edición, La Cabina presenta diez mediometrajes, todos ellos estrenos en España, que se proyectarán entre el 6 y el 13 de noviembre en los Cines Babel. Con títulos de Francia, Grecia, Líbano, Portugal y Marruecos, y con un claro protagonismo femenino: siete de las diez películas están dirigidas o codirigidas por mujeres.

El duelo, la vejez y los vínculos femeninos atraviesan buena parte de la selección. 'Au bain des dames', de Margaux Fournier, ganadora del César al mejor cortometraje documental, es una mirada desprejuiciada a un grupo de jubiladas que cada día se reúnen en una playa de Marsella para hablar de amor, sexo y del paso del tiempo.

La actriz Victoire Du Bois debuta en la dirección con 'A Bitter End', un drama intimista sobre una mujer en crisis existencial. 'Chère Marcelle', de Juliette Marrécau, sigue a cuatro amigas que intentan salvar su amistad del silencio, mientras que Anna Borie en 'À Rosa', a una adolescente de una familia de ostricultores ante la muerte de su padre.

'Two Tetas', de Lynn El Safah, premio a mejor cortometraje en el Festival Internacional de El Cairo, retrata a dos hermanas libanesas que han hecho de la negación su forma de sobrevivir a la guerra y al paso del tiempo. De la identidad y la memoria durante la guerra habla 'Casting for a Film: Ihsan's Diary', en la que la artista libanesa Lamia Joreige, estrenada en el Forum Expanded de la Berlinale, convierte un casting en Beirut en una reflexión sobre la Primera Guerra Mundial y el terrible presente que azota la región.

Por su parte, tras participar en la Quincena de Cineastas de Cannes y alzarse con el premio Jean Vigó al mejor cortometraje, Saïd Hamich Benlarbi viaja al sur de Marrakech con un zahorí viudo atormentado en busca de un pájaro mítico en la envolvente 'À la recherche de l'oiseau gris aux rayures vertes'.

Lo fantástico asoma en las griegas 'Ludyas', de Akis Polizos, y 'The Great Organ', de Michalis Kimonas y Roxanne Krimizi, en íntimos retratos de la soledad que aqueja en la infancia y a las personas neurodivergentes, respectivamente. Mientras, el portugués Miguel Munhá, que presenta además su proyecto 'Capricorn Syndrome' en València Film Afers, explora en el ensayo poético 'Pássaro Azul' cómo la memoria familiar se inscribe en el cuerpo.