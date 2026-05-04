La Nau estrena en València la versión restaurada de 'El inquilino', clásico que avanzó el drama de acceso a la vivienda

El Inquilino - UV

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

'El inquilino' (1957), una de las películas "más audaces y visionarias" del cine español, se proyectará por primera vez en València en su versión completa y restaurada. El Aula de Cinema de la Universitat de València ofrecerá el clásico de José Antonio Nieves Conde el próximo viernes 8 de mayo, a las 19.00 horas, en el Aula Magna del Centre Cultural La Nau.

El film, que abordó con una "lucidez insólita" el drama del acceso a la vivienda en la España franquista, se convirtió en un título pionero y en una obra de sorprendente vigencia en el contexto actual. Al poco tiempo de su estreno, fue retirada del cartel y se reestrenó años después con numerosos cortes impuestos por la censura. La copia que ahora se presenta recupera la película original, completa y restaurada en 2025 por Filmoteca Española, explica la universidad en un comunicado.

La sesión contará con la presencia de José Luis Castro de Paz, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidade de Santiago de Compostela y una de las voces más autorizadas en el estudio del cine español. Reconocido como uno de los grandes especialistas en la cinematografía de posguerra y en la obra de Nieves Conde, Castro de Paz presentará la película y, tras la proyección, impartirá la conferencia 'La restauración de El inquilino y la crisis de la vivienda: un clásico actual'.

Estrenada en 1957, El inquilino narra, en clave satírica y costumbrista, la historia de una familia madrileña amenazada por el desahucio y atrapada en una búsqueda desesperada de un nuevo hogar. Bajo su aparente tono de comedia popular, la película despliega una crítica feroz a la especulación, la precariedad habitacional y la falta de protección social. Ese carácter pionero explica tanto su conflicto con la censura franquista como su lugar singular dentro de la historia del cine social español.

"El inquilino fue producida en cooperativa por el propio director con algunos amigos, entre ellos Berlanga", comenta Castro de Paz, que añade que, "pese a ser una gran desconocida entre el público, es una de las películas más importantes del cine español de los años cincuenta, a la altura de El pisito y La vida por delante".

"Señala un tema candente entonces, y también ahora por desgracia, como es la dificultad para acceder a una vivienda. Es un film que anticipa el cine grotesco, esperpéntico y profundamente crítico que empezaba a realizar Marco Ferreri y que harían en los años sesenta cineastas como Luis García Berlanga, con Plácido y El verdugo, y Fernando Fernán-Gómez, con El mundo sigue y El extraño viaje. Supone el inicio de un humor negro muy cercano al que usarán Berlanga y Rafael Azcona", expone.

Se trata, por lo tanto, de una ocasión única de contemplar una obra fundamental. "El inquilino es un film central para comprender la historia estética y formal del cine español, que cuenta además con un excelso Fernán-Gómez en el papel principal", insiste Castro de Paz.

La charla situará la cinta en su doble dimensión histórica y contemporánea: como una obra clave para entender las tensiones sociales de la España franquista y como un clásico que vuelve hoy con una fuerza inesperada, en plena crisis del acceso a la vivienda. Casi setenta años después de su estreno, El inquilino conserva intacta su capacidad para interpelar a una sociedad atravesada por la precariedad y el encarecimiento del alquiler.

La restauración impulsada por Filmoteca Española permite recuperar el final original concebido por Nieves Conde, diversas secuencias suprimidas y materiales explicativos sobre el proceso censor, además del tráiler de animación realizado por Estudios Moro. El proyecto ha sido desarrollado en el Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos 'Carlos Saura', con la colaboración de la familia del cineasta y a partir de negativos originales en 35 mm.