La Nau rescata la memoria de los niños separados de sus madres en el franquismo e inicio de la democracia

Archivo - La Nau muestra los espacios de la memoria de los menores separados de sus madres durante el franquismo y la democracia - UV - Archivo

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) acoge desde este jueves la exposición 'Con adivinaciones del amor construía tu rostro. Arquitecturas cómplices (1939-1999)', un proyecto de investigación de la artista Ana Teresa Ortega que recupera, a través de la fotografía y de documentos históricos, la memoria de los miles de menores que fueron separados de sus madres durante la dictadura franquista y hasta bien entrada la democracia.

La exposición, que podrá visitarse en la Sala Estudi General hasta el 29 de noviembre, se inaugura este jueves, a las 19.00 horas, con las intervenciones del vicerrector de Cultura, Esports i Vincle Social, Albert Moncusí; el comisario, Pep Benlloch, y la artista Ana Teresa Ortega, Premio Nacional de Fotografía 2020, según ha infromado la institución académica en un comunicado.

El proyecto reúne fotografías de espacios vinculados a tres ámbitos: las cárceles de mujeres; las clínicas, hospitales y casas cuna, y los reformatorios del Patronato de Protección a la Mujer. Muchos de estos lugares han desaparecido, han cambiado de uso o forman hoy parte del paisaje cotidiano de las ciudades. Ortega los fotografía como "huellas materiales de una historia marcada por la represión, el control sobre las mujeres y la separación de madres e hijos", explica la universidad en un comunicado.

La investigación reconstruye las diferentes formas que adoptó la separación y apropiación de menores y su prolongación más allá del final de la dictadura. La artista combina el trabajo documental con la fotografía de los espacios donde se produjeron estos hechos.

Ana Teresa Ortega explica que la imagen fotográfica "convierte la arquitectura en un archivo de presencias, ausencias y silencios" y ha manifestado que inició este proceso de investigación a partir de la búsqueda y contraste de documentos y testimonios, y de la identificación de los espacios relacionados con estas prácticas.

El resultado pone el foco en unas experiencias que, según Ortega, "quedaron fuera de los relatos oficiales" y plantea el arte "como una vía para recuperar y hacer visibles esas historias".

Para el comisario, Pep Benlloch, la exposición se inscribe en la trayectoria de Ortega, iniciada con el cambio de siglo, dedicada a abordar desde el arte contemporáneo aspectos "poco tratados" de la dictadura franquista y los primeros años de la democracia.

TRABAJOS ANTERIORES

El proyecto da continuidad a trabajos anteriores como 'Cartografías silenciadas', producido también por la UV y presentado en La Nau en 2010, 'Trabajo esclavo' y 'El exilio científico'. "Estos proyectos conforman una alternativa a las versiones oficiales y una aportación desde el arte contemporáneo a la recuperación de nuestra memoria", señala Benlloch.

Los fondos documentales utilizados en la exposición proceden de la Biblioteca de Ciències de la Salut Pelegrí Casanova de la Universitat de València, el Archivo Histórico Provincial de Burgos, el Archivo Histórico Provincial de Soria y la Biblioteca d'Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El vicerrector de Cultura, Esports i Vincle Social, Albert Moncusí, destaca el "compromiso" de la Universitat de València con la recuperación de la memoria histórica, a través de su programación expositiva y también con las actividades del Aula d'Història i Memòria Democràtica.

"La recuperación de la memoria histórica forma parte de nuestra responsabilidad como institución pública y también de nuestra programación cultural", indica, al tiempo que subraya: "Desde la UV queremos poner a disposición de la ciudadanía investigaciones y relatos que ayuden a conocer y comprender nuestro pasado reciente y celebramos poder hacerlo con el apoyo de instituciones públicas con las que compartimos ese compromiso, como es el caso de la Diputació de València".

PROGRAMA COMPLEMENTARIO

Tras su presentación en La Nau, la exposición se trasladará a la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians de la Universitat de València, en el campus dels Tarongers, donde podrá visitarse del 18 de diciembre de 2026 al 21 de marzo de 2027.

Asimismo, la exposición contará con un programa de actividades para profundizar en sus contenidos y abordar, desde diferentes perspectivas, la desaparición forzada y la apropiación de menores. Ortega ofrecerá visitas comentadas a la exposición los sábados 3 y 24 de octubre, a las 12.00 horas. Los sábados 7 y 21 de noviembre, con el mismo horario, las visitas estarán a cargo de la artista junto al comisario, Pep Benlloch. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través de este enlace.

El miércoles 4 de noviembre, a las 18.00 horas, el Aula Magna de La Nau acogerá la mesa 'Desaparición forzada de menores: un crimen impune', en la que participarán Soledad Luque, presidenta de Tots els Infants Robats són També els Meus Infants y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid; María José Esteso, periodista de investigación, y María José Picó, de la Associació de Víctimes d'Alacant: Bebés Robats i Adopcions Irregulars (AVA).

El programa se cerrará el viernes 27 de noviembre, a las 18.00 horas, con la presentación del catálogo de la exposición en el Centre Cultural La Nau.

La exposición está organizada por el Vicerectorat de Cultura, Esports i Vincle Social y el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, con la colaboración de la Diputació de València, a través de Memòria Democràtica.