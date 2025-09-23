Navarro (CEV) da "un paso al lado" y anuncia que no optará a la reelección al frente de la patronal

Archivo - El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha anunciado este martes que da "un paso al lado" y no optará finalmente a la reelección al frente de la patronal autonómica en el proceso electoral.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa convocada este mismo martes donde ha informado de su decisión "personal" y en la que ha avanzado que el presidente de la patronal del metal Femeval, Vicente Lafuente, con quien se reunió este lunes, presentará su candidatura por lo que cree que es "un buen momento, después de estos 15 años, de dar un paso al lado y que otros cojan el relevo", ha señalado en referencia a sus etapas tanto al frente de la provincial como de la autonómica.

Navarro, que ha hecho un repaso de su trayectoria en la CEV, ha dicho que tras "ocho años en modo autonómico" es "momento de retirarse" y ha expresado su voluntad de trabajar "en una única candidatura" y no "poner en riesgo" la organización al plantearse otras opciones.

Salvador Navarro había anunciado el pasado 11 de septiembre su intención de optar a la reelección en las próximas elecciones de la organización, que se celebrarán el 6 de noviembre, si bien hoy ha anunciado que da ese "paso al lado". La CEV abrió el pasado viernes su proceso electoral con la convocatoria oficial de elecciones generales.

El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 22 de octubre, y la jornada electoral se celebrará el 6 de noviembre de 2025, según lo traslado el propio Navarro a los órganos de gobierno de la organización reunidos el pasado jueves en Castellón. No obstante, ha dicho que seguirá al frente de la entidad hasta las elecciones.