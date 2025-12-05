Nealis presenta un nuevo hub de innovación que pretende alcanzar 45 millones de euros en inversión para 2030

Presentación de Nealis Innovation Hub - SERGIO LÓPEZ

VALÈNCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nealis, previamente Grupo Gimeno, ha presentado el Nealis Innovation Hub, con el que "pretende articular un modelo global de innovación, reforzando su visión colaborativa y su apuesta por desarrollar soluciones con impacto real en las ciudades y en la sociedad".

El hub nace con "una hoja de ruta ambiciosa que mira a 2030 con metas claras": desarrollar 50 proyectos de I+D, alcanzar 45 millones de euros en inversión en innovación, lanzar 15 programas de colaboración con start-ups y crear 8 spin-offs internas, ha explicado la empresa en un comunicado

Nealis, tras la constitución del holding corporativo, el lanzamiento de su plan estratégico y su nueva marca y arquitectura de negocios, impulsa ahora "uno de sus principales ejes, la innovación", ha destacado.

El acto de presentación, celebrado en València, ha reunido perfiles referentes del sector de la innovación, el emprendimiento y la ciencia, como Damià Tormo, Socio Director de Columbus Ventures y Premio Rei Jaume I a la Revelació Empresarial 2025, Lucia Calabria, subdirectora de Valencia Innovation Capital y Marta Chillarón, directora de Fundación Lab, entre otros agentes relevantes.

ESTRUCTURAR Y ESCALAR LA INNOVACIÓN

El presidente de Nealis, Enrique Gimeno, ha subrayado que la creación de Nealis Innovation Hub supone "impulsar y escalar un camino que ya veníamos recorriendo, consolidando un modelo de innovación que forma parte de nuestra forma de ser y que ahora queremos llevar más lejos, con más estructura, más alianzas y más impacto real".

Nealis Innovation Hub nace como la evolución del trabajo desarrollado en los últimos años a través de un equipo de más de 70 personas implicadas, en los que Nealis ha consolidado iniciativas de intraemprendimiento como IoTsens o Hydrens, así como colaboraciones estables con universidades y centros tecnológicos a través de sus tres cátedras, aula universitaria y programas de investigación aplicada.

Sin embargo, el nuevo hub supone un salto cualitativo, según Nealis: "Unificar, ordenar y potenciar todas esas iniciativas en un marco común, más robusto y orientado a afrontar los retos urbanos desde la experimentación, la tecnología y la co-creación".

Tal y como ha compartido el director corporativo de Innovación de Nealis, Guillermo Berlanga, , el hub se estructurará en tres grandes dimensiones que darán forma a la estrategia innovadora del grupo. La primera, Explore, orientada a observar tendencias, generar conocimiento, impulsar la investigación aplicada y promover la transferencia tecnológica. La segunda, Grow, centrada en fortalecer la cultura innovadora de la compañía y compartir buenas prácticas e impulsar nuevas iniciativas y spin-offs internas. La tercera, Connect, destinada a reforzar la colaboración con startups, empresas tecnológicas y otros agentes del ecosistema para cocrear soluciones y escalarlas.'

Además, el hub integrará el 'sandbox' Nealis, "un activo diferencial, dado su carácter de diversificación", que permita testar tecnologías y soluciones en entornos reales gracias a las infraestructuras del grupo desde espacios hoteleros o coworkings hasta infraestructuras hídricas, entornos portuarios o flotas de vehículos, acelerando así la validación y maduración de proyectos de partners del ecosistema.

VOCES DEL SECTOR

La subdirectora de Emprendimiento de Valencia Innovation Capital, Lucía Calabria, ha puesto en valor la posición de la ciudad como polo estratégico de innovación y emprendimiento, su capacidad para atraer empresas, talento e inversión, y el papel fundamental de la colaboración público-privada para consolidar proyectos con impacto real.

La jornada ha incluido un programa de conversaciones en el que han participado instituciones de referencia del ecosistema valenciano, nacionales e internacionales, vinculadas a la innovación tecnológica, la investigación aplicada y el emprendimiento. En estos encuentros se han abordado reflexiones compartidas entre organizaciones como Plug&Play, Lanzadera, KM Zero, Ainia, Eurecat, Universitat Jaume I, Capsa Food o Moeve, entidades con las que Nealis mantiene desde hace años una relación activa y colaborativa.

Los diálogos han puesto sobre la mesa la importancia de los modelos colaborativos que combinan experiencia corporativa y creatividad emprendedora, el papel de la experimentación tecnológica, la transferencia de conocimiento desde la investigación hacia aplicaciones prácticas y las claves para impulsar nuevas soluciones en ámbitos estratégicos como la gestión del agua, la bioeconomía, las smart cities o la digitalización.

El acto ha concluido con la intervención de la consejera delegada de Nealis, Myriam Gimeno, quien ha destacado que "este hub pretende unir todo nuestro potencial, formando parte de este engranaje cuyo objetivo común es contribuir a posicionar a la Comunidad Valenciana como un polo global de atracción de talento, de inversiones y de aliados donde crecer"

HORIZONTE 2030 Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Nealis Innovation Hub pretende para 2030 desarrollar 50 proyectos de I+D, alcanzar 45 millones de euros en inversión en innovación, lanzar 15 programas de colaboración con start-ups y crear 8 spin-offs internas.

Además, en esta misma hoja de ruta, se conformará el modelo de venture capital, a nivel corporativo. Este impulso forma parte del nuevo proyecto estratégico de Nealis presentado hace unas semanas, que marca como horizonte a medio plazo alcanzar 1.000 millones de euros de facturación, destinar 300 millones a inversiones y generar más de 3.000 nuevos empleos, hasta conformar un equipo de 10.000 personas.