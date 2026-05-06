Nebulossa, Yurena, LiZ Dust, Kelly Roller o Alexia Thenight, en el festival gratuito Cullera Beach Pride

Archivo - Nebulossa actúa durante la bienvenida al Benidorm Fest 2026 - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Nebulossa encabeza el cartel del Cullera Beach Pride, un festival gratuito con el que Cullera celebrará el Orgullo los días 12 y 13 de junio y que también contará con las actuaciones de Yurena, Xenon Spain, Chumina Power, Liz Dust, Kelly Roller, Pam Demia, Alexia Thenight, La Tati Kieta, Papo Princess o Violeta Moore, entre otros

El Cullera Beach Pride, en el parque de San Antonoi, contará con un total de 18 actuaciones, entre ellas sesiones DJ a cargo de Caris Hilton, Esta Tía es Tonta, Kokedama, Martlenders, Oscar Liv, Sergi Kylven y Xexu-Q, anuncia el Ayuntamiento de Cullera.

El festival irá más allá de la música y ofrecerá una amplia programación cultural y reivindicativa, con charlas, una feria de asociaciones, una 'rutapa' y una marcha por la igualdad bajo el lema 'Por una Cullera diversa, abierta y plural'.

Como previa al festival, Cullera inaugurará el próximo 17 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional contra la LGTBIfòbia, la primera exposición fotográfica dedicada a la memoria LGTBIQ+ de la ciudad y su comarca.

Esta muestra propone un recorrido por las noches de los años 70, 80 y 90, una época en que "todo estaba para inventar: locales sin normas, artistas sin miedo y vidas que convirtieron la diferencia en un espacio de libertad".

Del Chelsea al Bar Tango, del Xúquer a Babel Rita, De La Burra de Sueca a La Faraona o Charo Granados, la exposición recupera una época valiente e inolvidable. Además, incluye materiales inéditos de la época, como flyers, carteles y objetos personales, que permitirán al público conectar con esta memoria colectiva.

'Cullera: ploma i carrer!', como se denomina la exhibición, abrirá el domingo 17 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Enseñanza de Cullera.