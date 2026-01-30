Neon Collective lleva al Auditorio Roig Arena en mayo su tributo "más ambicioso" a The Cure, U2 y Depeche Mode

Neon Collective - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Roig Arena acogerá el próximo 23 de mayo 'The 80's Symphony', el nuevo show de la banda valenciana Neon Collective, "referentes en el panorama nacional de las bandas tributo".

Tras más de dos años de trabajo creativo y de producción, los valencianos presentarán su espectáculo "más ambicioso" hasta la fecha, en el que reinterpretarán junto a una orquesta sinfónica los principales hits de tres bandas que han marcado la historia de la música en las últimas décadas: The Cure, U2 y Depeche Mode.

Más de 40 músicos en escena darán forma a un repertorio en el que no faltarán himnos generacionales como "Lullaby", "With or Without you" o "Enjoy the silence".

Las entradas para el concierto de Neon Collective ya están a la venta en la web www.roigarena.com.