Nicky Jam, Chanel e Íñigo Quintero, "primeras sorpresas" del Zevra 2026

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La superestrella del reggaeton Nicky Jam, la eurovisiva Chanel y el fenómeno viral de TikTok Íñigo Quintero son las "primeras sorpresas" que desvela el cartel del festival Zevra 2026, que se celebrará en Cullera (Valencia) del 24 al 27 de julio.

En este anuncio, que incluye una veintena de nombres, brillan también otros artistas como JC Reyes, Saiko, Juan Magán, Omar Montes, La La Love You, Metrika, Xiyo y Fernandezz, Selecta y Alvama Ice, avanza la organización en un comunicado.

Nicky Jam (Lawrence, Massachusetts, 1981) es una de las figuras más influyentes de la música urbana gobal. De su voz han salido algunos de los mayores hits del género como 'El Perdón', 'Travesuras' o 'Hasta el amanecer', acumulando miles de millones de reproducciones. Ganador de premios Latin Grammy y Billboard, ha encabezado listas de éxitos en todo el mundo y en sus conciertos conecta con públicos de varias generaciones.

Chanel (La Habana, 1991) es un rostro conocido para el gran público desde que representó a España en Eurovisión 2022. Cantante, bailarina y actriz, en aquel certamen obtuvo una meritoria tercera plaza con el tema

'SloMo'. En directo despliega una "energía arrolladora y una voz portentosa". Ahora, ha redirigido su rumbo musical y a Cullera traerá su versión "100% genuina, con el sonido y la energía que le salen del corazón".

Iñigo Quintero (A Coruña, 2001) protagonizó hace dos años una de las historias de éxito más meteóricas de la música. De forma independiente, sin discográfica, situó su canción 'Si no estás' en el 1 en la lista Top 50 Global de Spotify. Con millones de escuchas, fue la primera canción de un artista español en solitario que alcanza la cima en Spotify gracias a una explosión viral en TikTok y playlists.

En el avance de Zevra, formado por una veintena de nombres, destacan otras propuestas actuales como JC Reyes, Saiko, Juan Magán, Omar Montes, La La Love You, Metrika, Xiyo y Fernandezz y Selecta; así como los enérgicos disc jockeys Alvama Ice, DJ Nano y Brenda Serna.