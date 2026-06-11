Un Nino Bravo de 20 metros de altura presidirá la plaza del Ayuntamiento en las Fallas 2027

Falla Nino Bravo - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ya tiene bocetos de fallas para 2027, un Nino Bravo de 20x15 metros del artista Baena Tandem y diseñado por José Luis Santos presidirá la plaza del Ayuntamiento bajo el lema 'Vuelvo a mi tierra'. Además, en la falla infantil, 'El tiempo de Fallas', de Ceballos&Sanabria recordará que este no es solo aquel que se disfruta durante la Semana Fallera, sino que se extiende en dos significados más: el tiempo de Fallas durante todo el año y las Fallas vividas en el tiempo.

El concejal de Fallas, Santiago Ballester ha presentado junto a los artistas y diseñadores los bocetos de las fallas de 2027 en el Espai 'Els Tallers' del Gremio de Artistas Falleros, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

Como ha explicado el artista, la intención de esta falla es que el último verso de la letra de la canción 'Un beso y una flor', "lo que nos es querido siempre queda atrás, no se termine nunca de cumplir del todo".

"Lo que quedó atrás no han sido sus canciones ni su recuerdo imborrable, pues se ganaron hace ya mucho tiempo un merecido viaje a la eternidad. Atrás, eso sí, han quedado cinco décadas de vertiginosos cambios, que parecen siglos por las profundas transformaciones que algunos han pro vocado en nuestras vidas. La evolución de los medios de transporte, la informática, la telefonía móvil, los medios audiovisuales, las redes sociales han cambiado nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de jugar... de vivir", ha abundado.

'Vuelvo a mi tierra' propone, con la música de fondo como símbolo de esta metamorfosis, echar una mirada atrás para intuir al menos el camino recorrido y recordar, posiblemente con "nostalgia y sorpresa", pero ante todo con humor, "algo de todo aquello que durante un tiempo formó parte de nuestra vida".

Para 2027 va a ser una falla elaborada con materiales 100% ecológicos y construidas con energía solar. Lo materiales a utilizar serán madera; cola engrudo elaborado con harina de cereal, papel y cartón reciclado; corcho neops, que es un material especial que se obtiene al transformar residuos orgánicos en la molécula que constituye su proceso de producción; pinturas y barnices renner, que son pigmentos vegetales no contaminantes para el medio ambiente fabricados con energías renovables.

Las dimensiones técnicas de un alzado de 20 metros y una planta de 15 metros con seis escenas y 16 ninots. Las seis escenas recrearán "el incómodo Simca 1000 donde intentaban hacer el amor los Inhuma nos. Suponemos que por turnos"; "la cinta de casette con el famoso rebobinado digital Bic, bic, bic, bic, bic"; "el Comediscos que a veces lo era literalmente"; "el discreto radiocassette gigante"; "la Barbie Superstar se moría de celos por Camilo Sesto porque él era un Superstar divino" y "el gran cantante de Xátiva Bruno Lomas. Un pionero del rock español que era... pues eso, lo más".

FALLA INFANTIL 'EL TIEMPO DE FALLAS'

La Falla Infantil se organizará al ritmo del tiempo, es decir, en base a las horas, los días y aquellos momentos falleros que van sucediéndose, tanto en la semana fallera como durante el resto del año: Crida, Presentación, Mascletá, Plantá, Pasacalles, Ofenda o Cremá son escenas que se entremezclan con otros momentos como disfrutar de una chocolatá y sus buñuelos de calabaza, estar toda la tarde tirando petardos con los amigos o bailar sin parar cuando suena la charanga; como también durante el resto del año, donde se ensayan los playbacks, se hacen talleres, se pone el Belén en el Casal o se reciben a los Reyes Magos, entre otras muchas actividades.

Todos estos momentos quedarán reflejados en la Falla como ítems y como divertidos gags visuales, narrando una secuencia de actos ligados entre sí como si de un dietario se tratase, como si estos formaran parte de un juego en el que participásemos.

Todo ello quedará integrado en una mágica escenografía espacial, de formas infantiles y geométricas, que recordando algunos edificios de la ciudad, "nos brinden un marco donde soñar a que jugamos de estas escenas".