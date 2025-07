'Nits de Cinema' proyecta en la UV ocho clásicos que abordan la noche en el cine y van de la comedia negra al terror

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival de cine de verano de la Universitat de València (UV) 'Nits de Cinema' proyectará este mes de julio ocho largometrajes en versión original con subtítulos para abordar la noche en el cine desde diferentes perspectivas, épocas, países y géneros, que van de la comedia negra al terror.

La décimosexta edición de este ciclo, que organiza el Aula de Cinema UV, tendrá lugar del 9 al 17 de julio (22.00 horas) en el claustro del Centre Cultural La Nau. La entrada es gratuita con reserva previa de invitación, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

Bajo el título 'La noche en el cine', Nits de Cinema propone distintas historias románticas, de terror, crimen o misterio contadas por realizadores, como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Blake Edwards, Louis Malle o Anatole Litvak, entre otros.

Inaugurará el ciclo, el miércoles 9, '¡Jo, qué noche!' (After Hours), comedia dirigida por Martin Scorsese en 1985, que cuenta la alocada y fatídica noche de un programador informático cuando, a la vuelta a casa del trabajo, pierde el metro en uno de los peores barrios de Nueva York. El filme ha ejercido una enorme influencia en numerosas películas de varios países.

El jueves 10, Nits de Cinema da un salto a mediados del siglo pasado con la proyección de 'Voces de muerte' (Sorry, Wrong Number) de Anatole Litvak (1948). Protagonizada por Barbara Stanwyck y Burt Lancaster, está basada en una obra radiofónica y supone un thriller de misterio que mantiene la tensión a lo largo de todo el metraje.

Otro de los realizadores "sobresalientes" en el festival de este año es el francés Louis Malle, con el filme 'Ascensor para el cadalso' (Ascenseur pour l'échafaud) (1958), cine negro en su estado más puro, con música de Miles Davis, para la noche del viernes día 11.

La música será también protagonista el sábado 12, con la proyección de un clásico del cine mudo con acompañamiento musical en directo. Se trata del ciclo 'En mut i en directe', con el que el Aula de Cinema UV se propone divulgar el cine previo al sonido. Este año, el filme escogido es 'La pasión de Juana de Arco' (La Passion de Jeanne d'Arc), de Carl Theodor Dreyer (1928).

La historia contará con una banda sonora compuesta por la profesora Ana Teruel Medina e interpretada en directo por Tránsito Sonoro, dúo de electrónica y clarinete formado por Bartolomé Llorens y Alberto Trabajos que explora diversos territorios de la música contemporánea. Así, La Nau estrenará esta partitura que acompañará a uno de los clásicos absolutos de la historia del cine mundial.

El domingo 13, se proyectará 'Nina', de Andrea Jaurrieta (2024), un relato actual de venganza; y el lunes 14 se presentará 'La noche del cazador' (The Night of the Hunter), de Charles Laughton (1955), obra clave de los años 50, con la icónica presencia de Robert Mitchum con las palabras 'amor' y 'odio' tatuadas en los dedos de la mano.

La fiesta toma parte en 'La noche en el cine' el martes 15 con 'El guateque' (The Party) de Blake Edwards (1968), una disparatada comedia que pone el foco en las vicisitudes que tienen lugar en el seno de la misma producción cinematográfica.

Un clásico del género de terror será el encargado de poner el broche de oro a Nits de Cinema el jueves 17: se trata del 'Drácula', de Bram Stoker (Bram Stoker's Dracula), obra maestra de Francis Ford Coppola, estrenada en 1992, una de las más destacadas adaptaciones de la novela original.

Las proyecciones del festival estarán precedidas de sesiones introductorias a cargo de críticos y profesores universitarios para situar las claves contextuales y analíticas de cada largometraje.