Niubiq cierra una ronda de financiación de 410.000 euros liderada por Angels Capital

Fundadores Niubiq - NIUBIQ

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La startup española Niubiq, especializada en inteligencia comercial, ha cerrado una ronda de financiación de 410.000 euros liderada por Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig perteneciente a Marina de Empresas.

La operación también ha contado con la participación de otros inversores, entre ellos el Club de Inversión Órbita y Elephant, que se incorporan al proyecto y refuerzan el accionariado de la compañía.

Niubiq es una plataforma que permite a las empresas entender qué sucede durante la conversión de sus leads. Aunque las compañías conocen habitualmente cuántos leads reciben y cuántos acaban convirtiéndose en clientes, no siempre cuentan con la información necesaria para identificar por qué algunos avanzan en el recorrido comercial mientras otros se pierden en el proceso.

Para dar respuesta a esta necesidad, Niubiq analiza el recorrido completo de cada lead, desde la campaña que lo captó hasta su última interacción con la empresa, ha informado la entidad en un comunicado.

La plataforma integra y analiza los distintos puntos de contacto entre la compañía y el potencial cliente, incluyendo llamadas, videollamadas, reuniones presenciales, WhatsApp y correo electrónico.

"Las empresas invierten mucho en captar leads y muy poco en entender qué pasa con ellos después. Eso hace que se decida mirando el resultado y no lo que lo ha causado. En Niubiq damos visibilidad a todo lo que ocurre desde que entra un lead hasta que se cierra, y con esta ronda vamos a llevarlo a muchas más empresas para que puedan aprender antes y crecer más rápido", ha afirmado Gonzalo Bravo, CEO de Niubiq.

Pepe Peris, director general de Angels, ha destacado que "una empresa debe ser prescriptora y ofrecer al cliente la posibilidad de acertar, empleando para ello todos los medios y herramientas disponibles que faciliten este objetivo".

La compañía destinará los 410.000 euros captados en esta ronda a impulsar la próxima fase de crecimiento, reforzando la estructura y el equipo necesarios para consolidar y escalar el negocio.