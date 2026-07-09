Noche de mucho calor en la Comunitat Valenciana: mínimas de más de 30º en Aigües y l'Alfàs y medianoche a 37º en Benissa

Temperaturas en la Comunitat Valenciana a las 00.30 horas - AVAMET

VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha vivido una nueva noche tórrida en la que el municipio alicantino de Benissa tenía 37 grados a medianoche y las mínimas han superado los 30 grados en Aigües y l'Alfàs del Pi, también en Alicante.

Según ha explicado Avamet en X, a las 00.30 horas de la noche, aún se han registrado temperaturas de 37 grados en Benissa, 35 ºC en Calp y Parcent (Alicante) o 33 ºC en Alcoi (Alicante) y Ontinyent (Valencia).

La asociación de meteorología también ha destacado que a esas horas Requena (Valencia) y Ares del Maestrat (Castellón) estaban a 28ºC y la Serra d'en Galceran a 30ºC.

En cuando a las mínimas de este jueves, los datos de Avamet reflejan que las más altas son las de Aigües con 31,1ºC, l'Alfàs del Pi (Serra Gelada) con 30,2ºC, Sella con 29,1ºC, Busot con 28,8 ºC y Benimassot, Alcoi y Tàrbena, con 28,7ºC, y Xixona con 28,6ºC, todas en Alicante.