La Nova Muixeranga homenajea este sábado en Catarroja a las víctimas de la dana con la figura de la reverencia

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación por la dana en Catarroja - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Nova Muixeranga de Algemesí (Valencia) y la Associació víctimes mortals de la DANA 29O convocan este sábado, a las 11 horas, al acto de homenaje a las víctimas de la dana que tendrá lugar en el Parc de Les Barraques de Catarroja (Valencia), al lado del monumento a los pescadores.

En uno de los espacios más afectados por la tragedia, la colla alzará la reverencia, una de les construcciones más solemnes y emotivas de su repertorio, como gesto colectivo de respeto, duelo y memoria hacia todas las víctimas y afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

El acto incluirá una ofrenda con corona de laurael y la entrega pública de un cheque con los fondos recaudados a través de la campaña solidaria de camisetas '20:11 Ni oblit ni perdó'.

Este homenaje unirá memoria, cultura popular y compromiso social en una imagen de gran fuerza visual y emocional. La atención a medios tendrá lugar previamente, a las 10.50 horas.