Novelda destina 330.000 euros a rehabilitar y consolidar el Santuario de Santa María Magdalena

ALICANTE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Novelda (Alicante) destinará 330.000 euros a la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de adecuación y consolidación del Santuario de Santa María Magdalena, que permanece cerrado al público desde el pasado mes de diciembre tras detectarse "importantes grietas" en la torre este.

Tras una primera intervención de urgencia para asegurar la parte superior de la torre izquierda, afectada por grietas de "considerable importancia" que comprometían su estabilidad, el pleno ha aprobado por unanimidad una modificación de crédito del presupuesto que permitirá destinar esa cuantía a la licitación de la redacción del proyecto y a la ejecución de las obras de rehabilitación y consolidación.

En este caso, el Ayuntamiento ha optado por un procedimiento de licitación con el objetivo de "garantizar una actuación adecuada, que será desarrollada por empresas especializadas en intervenciones sobre bienes patrimoniales de interés cultural y de relevancia local", en el que es el "principal atractivo turístico y patrimonial del municipio", según ha informado el consistorio a través de su página web.

La concejala de Patrimonio Histórico, Geno Micó, ha señalado que el proyecto de rehabilitación y consolidación del santuario deberá contar, además de con la documentación habitual en este tipo de procedimientos, "con estudios específicos que evalúen el estado del edificio".

También con "los posibles refuerzos estructurales que puedan resultar necesarios como consecuencia de las actuaciones previstas". Asimismo, se incluirán estudios geotécnicos y topográficos de la zona que "permitan conocer con la máxima claridad" la situación del complejo.

Desde el Ayuntamiento de Novelda han recordado que el santuario está cerrado al público desde el pasado 3 de diciembre, un día después de detectarse las primeras "grietas de envergadura" gracias a un vuelo de dron realizado en el marco de un estudio sobre la viabilidad del órgano monumental de mármol, cuya estructura, de 35 toneladas de peso, se encuentra en el interior del recinto.

Precisamente, la actuación de urgencia ejecutada para asegurar esta patología "permitió constatar la grave situación estructural a la que se enfrenta el principal reclamo turístico de Novelda y templo que alberga a la patrona de la ciudad", según el consistorio.

"EXTREMA GRAVEDAD"

Así, un primer informe técnico califica la situación de la torre como de "extrema gravedad" debido a las patologías que presenta y recomienda que el recinto permanezca acotado y cerrado al público mientras no se ejecute una actuación de mayor envergadura, "que podría prolongarse durante varios meses".

En cuanto al futuro del órgano de piedra, cuya estructura ocupa el interior del santuario y cuyo peso, según los documentos periciales, podría haber contribuido al deterioro del edificio al tratarse de un elemento ajeno a este, el alcalde ha asegurado que su destino dependerá de lo que determinen los informes técnicos. No obstante, ha subrayado que, en caso de que fuera necesaria su retirada, se realizará con el "máximo cuidado y respeto, porque se trata de patrimonio municipal".