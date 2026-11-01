Noviembre arranca con máximas en ascenso y precipitaciones en algunos puntos de la Comunitat Valenciana

Tiempo - AEMET

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mes de noviembre arranca este domingo, Día de Todos los Sanfos, con cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, que tenderán a cesar hasta quedar los cielos poco nubosos a lo largo de la mañana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Respecto a los termómetros, Aemet ha señalado que las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas registrarán un ascenso, un repunte que será más acusado en las zonas del interior y del prelitoral de Valencia.

Las ciudades de València y Alicante esperan máximas de 25 grados y mínimas de 12 y 15 grados, respectivamente. En Castelló de la Plana, los termómetros oscilarán entre los 12 y 23 grados.

Por la mañana soplará viento flojo de componente oeste, con tendencia a componente sur moderado durante la tarde en toda la franja litoral.