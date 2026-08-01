Nueva actualización del CCE para hoy: alerta naranja por tormentas en el interior de Castellón y de Valencia

Una persona con un paraguas - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha actualizado su boletín de fenómenos meteorológicos y ha establecido alerta naranja por tormentas en el interior norte de Castellón y en el interior y litoral sur de Valencia.

Así mismo, ha fijado la alerta amarilla en el litoral norte de Castellón e interior, litoral norte de Valencia y interior y litoral sur de Alicante, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

Además, el CCE ha establecido la alerta amarilla por lluvias en toda la provincia de Valencia y en el interior de Alicante; así como la misma alerta, pero por temperaturas máximas, en todo el interior de Valencia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los episodios naranjas comenzarán hoy a las 16 horas.