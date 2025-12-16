Nueva EASDA Ya alerta de que la lluvia causa "goteras y peligrosidad" en el centro - PLATAFORMA NUEVA EASDA YA

ALICANTE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) registran "problemas" como "goteras y peligrosidad" a causa de las lluvias y, "más concretamente, en el taller de cerámica", según ha señalado este martes la Plataforma Nueva EASDA Ya.

En un comunicado, la entidad ha recalcado que "desde hace tiempo se vienen produciendo goteras constantes que evidencian un grave estado de dejadez" del centro y que "cada episodio de lluvia hace aparecer filtraciones de agua en el techo, goteos sobre el suelo y, en algunos puntos, sobre las propias zonas de trabajo, lo que afecta directamente al normal desarrollo de la actividad docente".

Desde la plataforma han exigido "conocer cuál es la responsabilidad última en caso de que se produzca cualquier tipo de accidente" y han afirmado que "esta situación no es un hecho puntual ni imprevisible, sino el resultado de una falta de mantenimiento continuada por parte de la Conselleria de Educación y del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (Iseacv), responsables últimos de garantizar unas instalaciones adecuadas, seguras y dignas para la enseñanza artística".

"La inacción ante incidencias reiteradas transmite una clara sensación de abandono institucional hacia nuestro centro, mientras otras ciudades de la Comunitat Valenciana disfrutan de centros en buen estado", han apuntado.

Según esta agrupación, "el problema va mucho más allá de una simple molestia" porque "las goteras suponen un riesgo real para la seguridad del alumnado y del profesorado: suelos mojados que pueden provocar resbalones, posible contacto del agua con instalaciones eléctricas, deterioro de maquinaria y materiales específicos del taller, así como daños estructurales que pueden agravarse con el paso del tiempo".

"En un espacio como un taller de cerámica, donde ya se trabaja con hornos, herramientas y materiales potencialmente peligrosos, cualquier riesgo añadido resulta absolutamente inaceptable", ha apostillado.

"ACTUACIÓN INMEDIATA Y DECIDIDA"

Por ello, la Plataforma Nueva EASDA Ya cree que "es necesario exigir una actuación inmediata y decidida por parte de la Conselleria y del Iseacv" porque "garantizar la seguridad y la calidad de los espacios educativos no es un privilegio, sino una obligación básica de la administración hacia la comunidad educativa".

"Entendemos que no tiene ningún sentido la modernización de un edificio obsoleto y declarado en ruina técnica desde hace cerca de diez años. Por ello, solicitamos, una vez más, el traslado a un centro de nueva creación en la ciudad de Alicante", ha concluido.