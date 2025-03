Una nueva manifestación exige la "inexcusable" dimisión de Mazón cuatro meses después de la dana: "Es una burla"

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una nueva manifestación para exigir la "inexcusable" dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recorrido este sábado por la tarde, cuatro meses después de la dana, las calles del centro de València para "pedir responsabilidad" al jefe del Consell, ya que su actitud "es una burla".

La quinta protesta contra el jefe del Ejecutivo valenciano por la gestión de la dana ha arrancado este sábado, pasadas las 18.18 horas, en la calle Colón, en la esquina con Russafa, pare recorrer la calle Colón hacia de Porta de la Mar, y llegará a la avenida Navarro Reverter.

La manifestación ha estado encabezada por una pancarta con el lema 'Mazón Dimissió', con lazo negro en señal de duelo y la foto de Mazón boca abajo. En la cabecera han estado asociaciones de víctimas y personas afectadas, como Marc Ferri, de Per l'Horta; Amparo, del 112; Òscar Llago, del Comité Local Massanassa; Maria Josep Gradolí; o CLER Catarroja.

Durante la protesta, a la pancarta principal con el lema 'Mazón dimissió' se han unido otras con mensajes como 'Ni olvido ni perdón, Mazón dimisión'; 'Mazón, dimisión y prisión'; 'Criminal'; 'Mazoff'; "Mazón, no estaves. Ara no estigues" ("Mazón, no estabas. Ahora no estés"). Igualmente, ha habido algunas con fotos de familiares fallecidos y mensajes como 'Justicia por mi marido y mis hijos', 'Mazón, tú lo has matado' y 'Víctimas de Mazón'.

Los participantes también han gritado consignas como "Mazón dimisión", "El 'president' a Picassent" o "No són morts, son assasinats" ("No son muertos, son asesinados").

Entre las asistentes a la protesta está la vecina de Catarroja Rosa María Álvarez, quien ha expresado, en declaraciones a los medios, que ha acudido en representación del colectivo de familias de víctimas mortales del 29 de octubre "para pedir, una vez más, la dimisión, esta vez ya inexcusable, de Carlos Mazón".

"Ya no podemos aguantar más, para las familias esta semana ha sido muy mala. No podemos aguantar ni una mentira más, es algo cada día, cada minuto. No nos ha representado desde el día 29", ha censurado, a lo que ha agregado que su actitud "es una burla" porque no les ha atendido "en ningún momento" aunque el jefe del Consell "no para de decir 'estoy con vosotros'".

"NOS VA MATANDO"

Por su lado, la también afectada Susana ha hablado en nombre de su marido José Ruiz Torrecilla, quien falleció antes de que sonara la alarma. "Cada día que pasa, este hombre sigue apareciendo en la tele y nos hace comentarios con los que nos va matando. Cada día que pasa, es una vergüenza que el PP nos tome el pelo", ha lamentado.

"Es indeseable que todos los días se lloren lágrimas de ver que no se puede hacer que este hombre dimita y vaya mostrando la cara por ahí", ha continuado.

"Por lo menos estamos consiguiendo que salga por todas los calles secundarias y por todas los puertas secundarias allá donde vaya, que se esconda por los puertas de detrás, como se merece. Nosotros tenemos el estómago deshecho de ver a este sinvergüenza", ha criticado.

Por su parte, Mariló Gradolí, de la Asociación Víctimas 29 de Octubre de 2024, ha lamentado que el dolor de las víctimas es "muy inmenso": "Hay 75 pueblos afectados y muchas personas que no están aquí porque no se lanzó una alerta".

En este sentido, ha reiterado que la gente "no se va a cansar de decir que una alerta a tiempo hubiera salvado muchísimas vidas, la mayoría de ellas". "Por lo tanto, hay una responsabilidad que queremos pedir, que está en los tribunales, pero también social", ha señalado, al tiempo que ha exigido a Mazón que "dimita ya por la dignidad de todos los valencianos".

Asimismo, el representante del Comité Local de Reconstrucción de Catarroja, Borja Ramírez, ha lamentado que "se quedaron solos": "Nos dimos cuenta de que no había ningún tipo de tejido asociativo al que agarrarnos para empezar a reconstruir y para salir adelante".

"Y vamos a reivindicar precisamente eso, que necesitamos gente, organizarnos toda la sociedad civil de los pueblos para trabajar por la reconstrucción. Porque si no estamos todos juntos en esto, no habrá una reconstrucción", ha remarcado.

"SE VA ESCONDIENDO COMO LAS RATAS"

Por su parte, Ernesto Martínez, que perdió a su hermana a causa de la dana y su sobrina es una de las personas que siguen desaparecidas, ha afirmado que el 'president' "ahora mismo no se representa ni a sí mismo. Se va escondiendo como las ratas".

"Hoy no ha estado. En la Crida no estuvo, que es el día más grande de Valencia", ha apuntado, al tiempo que se ha cuestionado "¿por qué el máximo representante de un pueblo no está en el día más importante de Valencia?". "Preguntémonos por qué", ha reiterado y ha denunciado que "se está riendo de todo un pueblo, no solamente de las víctimas".

Entre las entidades cívicas y sociales que impulsan esta marcha figuran Acció Cultural del País Valencià -Amical de Mauthausen - Arran-SEPC-COS-Endavant - Arrels del Canvi - Assemblea de Barri de Montolivet - BEA- Benicalap Viu - Ca Bassot - Ca Revolta - CNT València - Comissió Ciutat-Port - Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencià - Decidim- Plataforma pel dret a decidir del País Valencià - Entrebarris - Escola Valenciana - FAMPA València - Intersindical Valenciana - Joves d'ACPV - JovesxRussafa - LAMBDA - Plataforma 14 d'abril per la República - Societat Coral El Micalet - Teixint Patraix - Associació Cultural És País Valencià.

((Habrá ampliación))