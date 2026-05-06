El nuevo director general de Cultura se compromete a escuchar al sector del libro, "una industria de primer orden"

Varias personas durante la inauguración de la 61ª edición de la Fira del Llibre de Valencia en los Jardines del Real / Viveros - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El recientemente nombrado director general de Cultura, Ignacio Prieto, ha destacado que inicia esta nueva etapa "con la voluntad firme de escuchar al sector y trabajar de la mano de libreros, editores y creadores para seguir impulsando una industria cultural de primer orden en nuestro territorio".

"Queremos estar cerca del sector, conocer sus necesidades reales y acompañarlo en su crecimiento. El libro es cultura, pero también es economía, empleo y futuro", ha manifestado.

Prieto ha visitado junto a la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, la 61 Fira del Llibre de València en los Jardines del Real (Viveros), donde han reiterado el compromiso de la Generalitat con el fortalecimiento del sector del libro como una de las principales industrias culturales de la Comunitat Valenciana, recoge la administración autonómica.

Durante la visita han sido recibidos por el presidente del Gremi de Llibrers de València, Pau Pertegaz, y por la presidenta de la Fundació Fira del Llibre de València, María Bravo, con quienes han recorrido espacios de la Fira y han mantenido un encuentro con representantes del sector editorial y librero.

La secretaria autonómica de Cultura ha subrayado que la Fira del Llibre es "el mejor ejemplo de cómo la cultura conecta con la ciudadanía y vertebra nuestro territorio", y ha reafirmado el compromiso del Consell con "el impulso a la lectura y el apoyo a todos los profesionales que hacen posible que los libros lleguen a la sociedad".

Según la Generalitat, esta visita institucional se enmarca en su estrategia de apoyar e impulsar las industrias culturales, entre las que el sector del libro ocupa un lugar destacado por su impacto cultural, social y económico.

Desde la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades se desarrollan políticas orientadas al fomento de la lectura, el apoyo a librerías y editoriales, la dinamización cultural y la proyección del libro valenciano dentro y fuera de la Comunitat Valenciana.

La Fira del Llibre de València, organizada por el Gremi de Llibrers y la Fundació Fira del Llibre, es uno de los principales acontecimientos culturales del territorio, con cientos de actividades dirigidas a todos los públicos y una amplia participación del sector.

Durante el recorrido, los representantes de la Generalitat han conocido de primera mano la situación actual del sector, marcada por los retos de la recuperación y la adaptación a nuevos hábitos de consumo cultural, así como por las oportunidades vinculadas a la innovación y la internacionalización.

Tanto la secretaria autonómica como el director general han abogado por mantener un diálogo permanente con el sector para seguir avanzando en políticas públicas eficaces que refuercen el ecosistema del libro: "La cultura se construye desde el diálogo y la colaboración. Y hoy, en esta feria, vemos un sector vivo, dinámico y con enorme potencial".