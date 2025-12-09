Un nuevo informe de FETAP-CGT destapa que a las 8 horas del 29O se alertó al '112' de la primera incidencia en FGV

Archivo - Varios coches amontonados en las vías del tren, a 2 de noviembre de 2024, en Alfafar - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo informe de la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de CGT (FETAP-CGT) destapa que a las 8 horas del día de la catastrófica dana, el 29 de octubre de 2024, se advirtió al '112 Comunitat Valenciana' de la primera incidencia en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en concreto, entre las estaciones de Alginet y Castelló. Durante esa mañana se comunicaron, además, cortes de circulación en varios tramos, fallos eléctricos y de comunicaciones y situaciones de riesgo.

Así se desprende del texto que ha presentado esta entidad --acusación popular-- ante la jueza que investiga la gestión de la riada, que ha dejado 230 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El informe, consultado por Europa Press, contempla una cronología sobre la actuación de la Generalitat durante la dana, las incidencias recogidas por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y el funcionamiento del Puesto de Mando de MetroValencia a lo largo de toda la jornada.

El informe, elaborado tras revisar las actas de FGV y los registros de incidencias, contempla que a las 7.59 horas del 29 de octubre, el Puesto de Mando de Metrovalencia, a través del Coordinador de Seguridad, trasladó al '112' que, debido a las lluvias y los efectos sobre la infraestructura ferroviaria, no podían circular trenes entre las estaciones de Alginet y Castelló, por lo que quedaba interrumpida provisionalmente la circulación.

Desde FETAP recuerdan al respecto que Alginet, al situarse en una cuenca, es un municipio con alto riesgo de inundación, y añaden que con estos incidentes se "demuestra" que "la argumentación de que no se tenía conocimiento de la situación no se sostiene". "A las 8 horas ya había incidencias tan importantes en una cuenca como para producirse un corte del ferrocarril", apostillan.

Además, a las 8 horas el Puesto de Mando informaba de que no resultaba posible la prestación del servicio sustitutorio mediante autobuses, que por procedimiento se aplica en estos casos, debido al corte de la autovía A-7 por acumulación de agua en la calzada. Por tal motivo se reorganizó el servicio ferroviario, estableciendo la finalización de la Línea 1 en la estación de Alginet al no poder circularse por el tramo comprendido entre Alginet y Castelló. Así, desde FETAP se indica que no solamente había incidencias en los ferrocarriles, sino que también estaba cortada la A7 por acumulación de agua.

Posteriormente, a las 11 horas, el Puesto de Mando decretó la interrupción definitiva del servicio ferroviario en el tramo comprendido entre las estaciones de Alginet y Castelló debido a daños producidos en la infraestructura por las fuertes lluvias.

Además, las lluvias torrenciales provocaban fallos de comunicación con los enclavamientos de Font Almaguer, Alginet, Carlet, Alcudia y Alberic, así como la inundación de las vías de la estación de Carlet y fallos puntuales de la línea de 2.200 voltios con afección a los pasos a nivel de ese tramo, lo que requería la aplicación de Procedimiento de rebases de señales (PRS) para mantener el servicio ferroviario en el tramo en el que no había afectación en la vía.

DOS PERSONAS EN EL TECHO

Así, la situación iba empeorando en la mañana de la dana y se produjo otro incidente "muy reseñable" de forma casi simultánea --a las 11.30 horas--: el Inspector del Puesto de Mando fue alertado por el Capataz de Vías y Obras que entre L'Alcúdia y Montortal, a 200 metros de la vía, había un vehículo en el interior del barranco con dos personas subidas al techo solicitando auxilio.

Trasladada la incidencia al Coordinador de Seguridad del Puesto de Mando, se alertó al '112' y, ante la urgencia, se comunicó también la situación directamente a la Policía Local.

"Las consecuencias por parte de la Generalitat y, en especial, de los dos directores del Plan de Emergencias de no haber tenido en cuenta estos hechos han sido de dos muertos en Alcúdia. En Algemesí, donde ya desde las 8 horas estaba cortado el ferrocarril desde Alginet, localidad inmediatamente superior en la cuenca, hubo cuatro muertes".

A las 17.30 horas se tuvo que evacuar a 10 viajeros y al maquinista de una unidad por problemas en la catenaria y lluvias torrenciales; y a las 19.05 horas el maquinista de otro tren informó al Puesto de Mando de que el agua estaba llegando a la cabeza del carril en ambas vías en el entorno de la estación de Paiporta y, si bien pudo atravesar el tramo con normalidad, avisó que a posteriores circulaciones les resultaría imposible continuar la marcha de seguir subiendo el nivel del agua.

Sobre las 19.40 horas, tal y como se desgrana en el informe, el personal de seguridad privada que prestaba servicio en el acceso al complejo de València Sud observó como una gran masa de agua se dirigía a gran velocidad hacia las instalaciones de FGV. Tuvieron el tiempo justo para abandonar su puesto y acceder al andén de la estación para ganar altura y ponerse a cubierto.

Además, en torno a un centenar de personas usuarias que habían llegado en las últimas circulaciones tuvieron que permanecer en esta dependencia hasta su evacuación a la mañana siguiente. Trabajadores de Talleres, Instalaciones Fijas y demás servicios con dependencias en València Sud también fueron sorprendidos en sus puestos de trabajo y debieron refugiarse del agua que inundó todo el complejo. Sobre las 20 horas la inundación ya había arrasado todas las instalaciones de complejo de València Sud.

Con todo ello, FETAP-CGT concluye que la Administración autonómica disponía de información "suficiente" para haber activado medidas preventivas "decisivas", especialmente desde las 18.45 horas, cuando se tuvo conocimiento de un incremento súbito del caudal en la Rambla del Poyo. Según el análisis, esta información no fue trasladada a los municipios afectados ni se aplicaron los protocolos previstos en el Plan Especial de Inundaciones.

El Puesto de Mando de MetroValencia acabó completamente inundado, lo que obligó a evacuar a su personal y provocó una caída que tuvo como consecuencia una rotura abierta de tibia y peroné de un trabajador.

MÁS TESTIGOS

Tras destaparse estos datos, FETAP-CGT pide la declaración como testigos del secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra Mengual; del director gerente de FGV, Alfonso Novo Belenguer; del jefe de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de FGV, José Pascual Rubio Alemany; y del jefe de la Unidad de Servicios al Público, Francisco José García Salas. "Todos ellos estuvieron presentes o conectados al Puesto de Mando durante la emergencia y mantuvieron comunicaciones relevantes con altos cargos del Consell", apostillan.

El sindicato considera que los hechos descritos en el informe "evidencian" fallos de coordinación, ausencia de seguimiento de los cauces, falta de comunicación efectiva a los ayuntamientos y una aplicación deficiente de los procedimientos de protección civil.