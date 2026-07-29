El nuevo Pont Vell de Paiporta gana un 45% de capacidad hidráulica con "un diseño más seguro y eficiente" ante la dana

Presentación del nuevo puente en Paiporta (Valencia) - AYUNTAMIENTO PAIPORTA

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han detallado que el nuevo Pont Vell, que quedó dañado en la dana del 29 de octubre, incrementará en un 45% la capacidad hidráulica respecto a la anterior gracias a "un diseño más seguro y eficiente" y al uso de materiales modernos que reducen la presencia de obstáculos en el cauce y mejoran la infraestructura ante episodios como la dana.

Las instituciones han celebrado una jornada informativa y participativa para explicar a la ciudadanía el proyecto, además de resolver las dudas del vecindado sobre "una de las actuaciones más importantes de la reconstrucción del municipio" tras la dana. Durante el encuentro, los responsables del Ministerio expusieron las razones técnicas que hacen necesaria la sustitución del actual Pont Vell.

El Ayuntamiento de Paiporta ha explicado que, según el informe elaborado tras los daños provocados por la riada, la infraestructura presenta "un grave estado de deterioro, con deficiencias generalizadas tanto en la subestructura como en la superestructura".

Los daños incluyen fisuras, desprendimientos de hormigón, corrosión de las armaduras y una degradación completa de los apoyos. Además, la dana causó importantes desperfectos en la calzada, las aceras, las barandillas y los servicios del puente, ha detallado el consistorio en un comunicado.

El informe concluye que la infraestructura, con más de un siglo de antigüedad y diseñada conforme a criterios muy alejados de las exigencias técnicas actuales, ha agotado su vida útil. En este sentido, determina que una rehabilitación integral no permitiría recuperar su funcionalidad con las suficientes garantías de seguridad, por lo que recomienda su sustitución por una nueva infraestructura adaptada a las necesidades actuales.

El alcalde del municipio, Vicent Ciscar, ha destacado que "era fundamental que la ciudadanía pudiera conocer directamente cómo será el nuevo Puente Viejo y resolver sus dudas con los responsables del proyecto sobre los motivos del derribo de la estructura y la nueva construcción. La transparencia y la participación son esenciales en una obra tan importante para el presente y el futuro de Paiporta".

UN PUENTE MÁS RESILIENTE

El proyecto contempla un tablero mixto de acero y hormigón que permite aligerar la estructura, así como pilas de hormigón con forma troncocónica diseñadas para facilitar el paso del agua desde cualquier dirección.

Además, las barandillas y el conjunto de la estructura están concebidos para ofrecer una mayor resistencia incluso en situaciones extremas, reforzando la seguridad de la infraestructura.

El nuevo diseño incorpora una estructura moderna con un menor número de apoyos y una mejor orientación respecto al flujo del agua, lo que permite optimizar el comportamiento hidráulico del puente durante episodios de crecida.

Los soportes estarán integrados en los márgenes del barranco y se emplearán técnicas constructivas avanzadas para incrementar la resistencia de la infraestructura frente a futuras avenidas.

El nuevo puente contará con una anchura de 8,5 metros, un metro más que el anterior, mejorando la accesibilidad y el espacio destinado a peatones y ciclistas. Durante la sesión también se explicó que el diseño permitirá un sentido único de circulación para vehículos, ya que un puente de doble sentido requeriría una anchura mínima de 12 metros que no es posible en ese tramo del barranco.

CRITERIOS PATRIMONIALES Y ESTÉTICOS

Otro de los aspectos abordados ha sido la conservación del valor histórico del Puente Viejo. El Ministerio ha explicado que el proyecto se ha desarrollado en colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV) para integrar criterios patrimoniales y estéticos, preservando elementos singulares como los escudos históricos e incorporando soluciones que respeten la identidad de esta infraestructura centenaria.

Durante el turno de preguntas, los asistentes han trasladado sus inquietudes sobre la movilidad, los plazos de ejecución, previstos entre 12 y 18 meses, la influencia del mantenimiento en los daños sufridos durante la dana y la conservación de los elementos patrimoniales. Los responsables del Ministerio han explicado que el uso definitivo del puente corresponderá al Ayuntamiento una vez finalicen las obras.

"Estamos reconstruyendo una infraestructura clave con soluciones adaptadas a los desafíos actuales. Queremos recuperar la conexión entre ambas partes del municipio con un puente más seguro, más resistente y preparado para el futuro, sin perder de vista el valor histórico y simbólico que el Pont Vell tiene para Paiporta", ha concluido Ciscar.

Por su parte, el concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez, ha recordado que "no se está hablando solo de sustituir un puente antiguo, sino de garantizar la seguridad de la población ante episodios meteorológicos cada vez más intensos. Este nuevo puente es una infraestructura pensada para el siglo XXI y para la protección de nuestro pueblo".

Asimismo, ha subrayado que las obras se desarrollarán "con la máxima coordinación para reducir las molestias al vecindario y mantener la movilidad del municipio en todo momento".

Con este proyecto, Paiporta "da un paso adelante en la modernización de sus infraestructuras y en su adaptación a los nuevos retos climáticos", dotándose de un puente "más seguro, funcional y preparado para responder a las necesidades del futuro", ha destacado el Ayuntamiento.